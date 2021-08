Bei den Kleinbrennern geht es nicht so geizig zu wie jüngst bei Olympia in Tokio für die deutschen Sportler. Es „regnete“, „hagelte“, „schneite“ nur so Medaillen in Weinstadt bei der Prämierung des Verbands für Nordwürttemberg. Diese Wortspielereien sind natürlich fehl am Platze. Denn zumindest Hagel und Schnee sind wohl das Letzte, was die „Rohstoffe“ all der leckeren Tropfen brauchen können. Wieder mal mitten drin in der Medaillenflut statt nur dabei, oder um es in der Sprache der