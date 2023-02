2023 wieder Waldheim im Waldschlössle Fellbach - und mehr Plätze im Kindergarten

Schon vor Eröffnung des neuen Restaurants sollen die Fellbacher „ihr“ Waldschlössle wieder besuchen können. Bei einem Eröffnungswochenende Ende April will das städtische Veranstaltungsunternehmen Feel GmbH zeigen, was aus dem „Sehnsuchtsort vieler Fellbacher“ (Oberbürgermeisterin Gabriele Zull) geworden ist. Im großen und kleinen Saal können wieder Veranstaltungen stattfinden, erste Buchungen gibt es. Außerdem sind noch Plätze in der neuen Waldkindergarten-Gruppe frei.

Zunächst zum Veranstaltungsort: Wer hier an einem Wochenende in diesem Jahr Hochzeit feiern will, sollte „in den nächsten 14 Tagen“ buchen, sagt Feel-Chef Jens Mohrmann. Nur Anfang Mai und dann wieder ab November sind Wochenendtermine frei, ergänzt Sabrina Müller von der Fellbacher Eventfirma.

Auch Vereine und Unternehmen können einen oder beide Säle für Veranstaltungen buchen.

In den Sommerferien: Wieder Waldheim auf dem Kappelberg

Der August ist allerdings vollständig geblockt, denn dann findet wie früher ein Ferien-Waldheim der Evangelischen Kirche statt. Den Verantwortlichen in Fellbach war es wichtig, damit an eine Tradition anzuknüpfen. Das Restaurant des Ehepaars Braun, das bis jetzt das "Glückskind" in Winnenden betreibt, hat aber auch im Waldheim-Monat geöffnet. Das letzte Ferien-Waldheim fand 2014 statt.

Waldkindergarten bekommt Schutzraum im Waldschlössle

Doch bereits im April ziehen Kinder ins Waldschlössle ein. Der Waldkindergarten bekommt hier einen „Schutzraum“ für Sturm-Tage, in der ehemaligen Pächterwohnung. Dadurch kann der Evangelische Verein Fellbach im Waldkindergarten künftig zwei Gruppen betreuen statt wie bisher eine. Die Gruppe 1 hat als Schutzraum schon eine Hütte, kann bei Bedarf aber ebenfalls ins Waldschlössle kommen.

Erste Kinder für die zusätzliche Gruppe sind angemeldet, es gibt aber noch circa 20 freie Plätze, so Sabine Rieger-Mühleck, Abteilungsleiterin Kindertageseinrichtungen beim Verein. Betreut wird im Wald und dem renovierten Gebäude künftig montags bis freitags von 8 bis 14 Uhr.

Waldschlössle für über drei Millionen Euro modernisiert

Die Stadt Fellbach hat das Waldschlössle 2020 von der Evangelischen Kirche gekauft, nach einem Beschluss des Gemeinderats. Zum Kaufpreis von 236.000 Euro kamen bis jetzt 3,4 Millionen Euro für die Modernisierung. Damit liege man auf dem anvisierten Kostenniveau, so OB Zull. Elektrik und Trinkwasserleitungen wurden neu gemacht, es gibt flächendeckend Brandmelder und einen Aufzug. Die Veranstaltungsräume seien dadurch „barrierearm“ zu erreichen, sagt der Technische Leiter Andreas Dietmann.

Neue Fensterfronten im großen Saal und im Gastraum lassen viel Licht herein und geben den Blick ins Tal frei. Doch nicht alles ist neu: Manche Fenster sind geblieben, die Saalböden aus Holz sind original und wurden abgeschliffen. Man wollte bewusst nicht alles auf einmal machen, so Dietmann. Ab Ende Februar soll es einen „Vorab-Betrieb“ in den Sälen geben.

Fellbach setzt beim Waldschlössle auf Shuttle-Service statt auf Parkplätze

Geparkt wird auf einer eigenen Fläche mit Platz für 30 bis 35 Autos. Auch wenn Kappelberg-Ausflügler hier nicht parken dürfen, könnte die Kapazität bei Veranstaltungen schnell ausgeschöpft sein. Die Feel GmbH will deswegen auf Kunden zugehen: Sie sollen sich möglichst für einen Shuttle-Service entscheiden, damit Gäste nicht mit dem eigenen Auto auf den Kappelberg fahren.

Korrektur: In der ersten Version des Artikels hieß es, die Stadt habe das Waldschlössle für 36.000 Euro gekauft - das war falsch. Richtig: 236.000 Euro.