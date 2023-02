Adler Group will Schwabenlandtower in Fellbach verkaufen

Jetzt also doch: Der Schwabenlandtower in Fellbach könnte ein weiteres Mal zum Verkauf stehen. Die ins Schlingern geratene Adler Group versucht seit Monaten, sich durch Verkäufe aus ihrem Immobilienbestand Liquidität zu verschaffen. Das Hochhaus in der Kappelbergstadt blieb jedoch stets außen vor, sollte fertiggebaut und dann als lukratives Mietobjekt im Bestand des Konzerns gehalten werden. Nun also die plötzliche Wende um 180 Grad.

Die Adler-Tochter Consus Real Estate hat die Optionen für ihre Projekte neu bewertet. „In diesem Zusammenhang sind wir zum Schluss gekommen, für das Projekt Schwabenlandtower einen Verkauf in Erwägung zu ziehen“, teilte ein Adler-Sprecher am Dienstag (7. Februar) offiziell mit.

In der scheinbar unendlichen Geschichte des Areals neben dem Rems-Murr-Center und Mc Donald’s wird also ein weiteres, wieder einmal deprimierendes Kapitel aufgeschlagen. Wenn der Schwabenlandtower ein zweites Mal zum Verkauf steht, weckt das Erinnerungen an die Hängepartie des Insolvenzverfahrens, als Christoph Gröners CG Gruppe – inzwischen längst in der Adler Group aufgegangen – den Rohbau in letzter Minute vor dem Schicksal einer Bauruine bewahrte. Die Investoren hatten wahrlich nicht Schlange gestanden. Der Kurs der Adler Group kennt seit Sommer 2021 fast nur noch eine Richtung: nach unten. Damals war die Aktie noch 26,58 Euro wert, inzwischen nur noch 1,30 Euro.

Umbau der Wohnungen läuft

Mit der Fellbacher Stadtverwaltung steht der Konzern nach eigenen Angaben in einem laufenden Dialog. Sie werde „regelmäßig und transparent“ über den Stand der Dinge informiert. Tatsächlich gibt es einen Austausch zwischen der städtischen Baurechtsabteilung und den Bauverantwortlichen. Demnach laufen die Arbeiten an den Wohnungen, also der Umbau von einstmals 66 auf 194 Einheiten, weiter. Parallel erteilt das Rathaus sukzessive statische Baufreigaben. Trotzdem überwiegen inzwischen die Zweifel, ob die Adler Group den Tower jemals wie angekündigt vollendet. Bei einem von ihr erbetenen Gesprächstermin erfuhr Oberbürgermeisterin Gabriele Zull jüngst von den Überlegungen zur Restrukturierung des Konzerns.

OB Zull: Hoffnung auf Fertigstellung durch Adler „nicht allzu ausgeprägt“

Die Zuversicht für eine Baufertigstellung durch die Adler Group sei nach dem derzeitigen Stand „nicht allzu ausgeprägt“, heißt es vom Fellbacher Rathaus. Sollten weitere Projekte verkauft werden, um die Liquidität des Konzerns zu erhöhen, dann wäre auch der SLT betroffen. Stünde das Projekt abermals zum Verkauf, könne dies die Stadtverwaltung „genauso wenig beruhigen wie die derzeitigen Meldungen zur Adler Group“. Ein Termin zur Fertigstellung des Towers wurde von der Geschäftsleitung offenbar nicht genannt. Eins stellt die Stadt Fellbach klar: „Die Falken - so schön es ist, dass sie wieder brüten werden - haben mit der momentanen Situation auf der Baustelle unserer Meinung nach wenig zu tun.“ In der Vergangenheit hatte die Adler Group wiederholt die an der Turmspitze brütenden Falken und Rücksicht auf den Vogelschutz als Grund für die monatelangen Verzögerungen an der Baustelle angeführt.

KMPG verweigert Wirtschaftsprüfung für Adler

Dass die Adler Real Estate keinen Wirtschaftsprüfer gefunden hat, trägt nicht gerade zum Vertrauensaufbau bei. Zwar hatte ein Gericht die KPMG als Wirtschaftsprüferin bestellt – aber diese weigerte sich. Im Januar dann hat die Adler Group die Mehrheit der Ableger dafür gewinnen können, Anleihen zu verlängern, die 2024 fällig wären. Um an Liquidität zu gewinnen, hatte die Adler Group in den vergangenen Jahren Immobilienpakete mit Tausenden von Wohnungen an die Konkurrenz verkauft. Der SLT 107 soll nach Angaben von Adler einen Marktwert von 60 Millionen haben.

Nach der Montage des lange ersehnten Baukrans schöpfte Fellbach Hoffnung auf die Fertigstellung. Dass der Verkauf „in Erwägung gezogen“ wird, heißt streng genommen zwar noch nicht, dass er realisiert wird. In der Kappelbergstadt wird aber zunehmend vermutet, dass es in diese Richtung geht – sofern sich überhaupt ein Käufer findet.