Am Freitag, 17. Dezember, von 14 bis 17 Uhr und am Samstag, 18. Dezember, von 10 bis 15 Uhr verkauft der Decor & More Pop-up-Store in der Bahnhofstraße 96 wieder Weihnachtsbäume, die bereits bei Weihnachtsfeiern und Co. zum Einsatz gekommen sind und nun erneut ein Zuhause suchen. Das hat das Geschäft auf seiner Facebook-Seite mitgeteilt.

Der Erlös geht an die A.C.E. Tierschutzorganisation

2016 auf den Weg gebracht findet die besondere Aktion dieses Jahr