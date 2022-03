Ein Hilferuf einer Tierfreundin erging dieser Tage an die Berglener Wildtierauffangstation „Arche“ von Karin Sailer. Eine Fellbacherin hatte mitbekommen, dass Handwerker ein Loch an der Alten Kelter zunagelten, in dem Tauben brüteten. Darin waren aber bereits zwei Küken frisch geschlüpft.

Die Frau konnte nun zwar erwirken, dass das Loch wieder geöffnet wird, aber für die Taubenbabys hätte es nun keine natürliche Rettung mehr gegeben. Karin Sailer vermittelte die Hilfe von