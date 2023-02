In der Nacht auf Donnerstag, 16. Februar, hat in Fellbach ein BMW gebrannt. Die Feuerwehr wurde gegen 1 Uhr alarmiert. 18 Einsatzkräfte in drei Fahrzeugen rückten aus und löschten den Brand laut Feuerwehr-Mitteilung „schnell“. Der Motorraum habe in Flammen gestanden.

Ursache für Pkw-Brand unklar

Warum der in der Eberhardstraße geparkte BMW in Brand geraten war, ist laut Feuerwehr unbekannt.