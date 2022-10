Brand auf Baustelle: Feuerwehr Fellbach übt Ernstfall - Interessierte schauen zu

Unter neugierigen Blicken der Öffentlichkeit hat die Einsatzabteilung Schmiden der Feuerwehr Fellbach im Rohbau des Feuerwehrhauses am Samstag (15. Oktober) für den Ernstfall geübt.

Gemeinsam mit der Abteilung Fellbach und dem DRK-Ortsverein Fellbach wurde ein Brand-Szenario auf der Baustelle realitätsnah geübt. Das teilt Pressesprecher der Feuerwehr Fellbach, Alessandro Marcigliano, in einer Pressemitteilung mit.

200 Neugierige schauen bei der Übung zu

Bei der Übung mussten mehrere Personen von der Drehleiter und dem Angriffstrupp gerettet werden. „Trotz der widrigen Wetterumstände freute es Abteilungskommandant Rainer Lebherz umso mehr, als sich circa 200 Neugierige auf den Weg in die Tournotstraße machten“, schreibt die Feuerwehr Fellbach.

Laien bekommen Einblicke hinter die Kulissen

Abteilungskommandant Lebherz kommentierte dem Feuerwehr-Sprecher zufolge das Treiben über Lautsprecher. So konnten auch Laien und Zuschauer das Vorgehen der Einsatzkräfte verstehen und bekamen Einblicke sowohl in die Unterschiede der verschiedenen Fahrzeuge als auch hinter die Kulissen.

Erinnerungsfotos mit Feuerwehrfahrzeugen

Zum krönenden Abschluss durften sich Klein und Groß nach der Übung die Fahrzeuge näher anschauen und dabei Erinnerungsfoto machen.

Für die Feuerwehr biete so eine Hauptübung nicht nur die Möglichkeit, sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren, sondern auch den Einwohnern das Vorgehen im Ernstfall zu vermitteln, so der Feuerwehr-Sprecher.