Brand auf Himbeerplantage und Person im Aufzug: Einsätze der Feuerwehr Fellbach

Am Dienstagabend, 12. Juli, ist die Abteilung Schmiden der Feuerwehr Fellbach gegen 19.45 Uhr zu einem Einsatz in die Gutenbergstraße gerufen worden. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Person in einem Fahrstuhl stecken geblieben war und befreit werden musste, teilt die Feuerwehr auf ihrer Internetseite mit. Die Feuerwehr war mit zwei Einsatzfahrzeugen vor Ort.

Himbeerfeld brennt

Dies war jedoch nicht der einzige Einsatz der Feuerwehr am Dienstag. Bereits am Dienstagvormittag wurde die Abteilung Schmiden gegen 10.27 Uhr alarmiert, weil in der Blumenstraße eine Brandmeldeanlage ausgelöst hatte. Vor Ort stellte sich heraus, „dass ein Fehlalarm vorlag“, so die Feuerwehr Fellbach. Insgesamt rückten vier Einsatzfahrzeuge aus.

Ein paar Stunden später, gegen 16.49 Uhr, wurde die Fellbacher Einsatzkräfte dann in die Sepp-Herberger-Straße gerufen. „Auf einer Himbeerplantage kam es zu einem Flächenbrand, der schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte“, schreibt die Feuerwehr Fellbach auf ihrer Internetseite. Es waren drei Fahrzeuge im Einsatz.