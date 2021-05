Die Feuerwehr Fellbach ist am Dienstag, 18. Mai, um 13 Uhr in das Bauknechtforum am Bahnhof gerufen worden. In einem Chemiesaal der dort ansässigen Schule sei bei einem Experiment die Brandmeldeanlage ausgelöst worden, so Alessandro Marcigliano, Sachgebietsleiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der Feuerwehr Fellbach.

Circa 30 Feuerwehrkräfte aus Schmiden und Fellbach hätten sich auf den Weg gemacht. Aber: "Die Lehrerin konnte den anrückenden Kräften bereits beim Eintreffen