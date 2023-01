Einsatz in Fellbach: Darum rückte die Feuerwehr am Sonntag (29.01.) zweimal aus

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Fellbach wurden am Sonntag, 29. Januar, zu zwei Einsätzen gerufen. Gegen 1.56 Uhr rückte die Abteilung Fellbach zu einem Kleinstbrand in der Esslinger Straße aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Gebüsch brannte. Es wurde mit einem C-Rohr gelöscht, teilt die Feuerwehr auf ihrer Internetseite mit. Die Einsatzkräfte waren mit drei Fahrzeugen vor Ort.

Warnmelder löst aus

Später am Tag, gegen 13.24 Uhr, folgte der zweite Notruf. Dieses Mal rückte die Abteilung Schmiden unter dem Stichwort „Verdächtiger Rauch“ in die Hohenzollernstraße nach Schmiden aus. „Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Rauchwarnmelder ausgelöst hatte“, so die Feuerwehr Fellbach, die mit zwei Fahrzeugen vor Ort war.