Energiekrise: Auch 2022 keine Eisbahn beim Weihnachtsmarkt Fellbach

Die Eisbahn am Fellbacher Weihnachtmarkt fällt der Energiekrise zum Opfer. Trotz des Einsatzes energieeffizienter Kühlaggregate sei der Betrieb der Kunsteisbahn „mit der Prämisse des Energiesparens nicht vereinbar“, heißt es in einer gemeinsamen Einschätzung der Stadtwerke und der Stadt Fellbach. Der Gemeinderat folgte einstimmig.

Schon in den vergangenen zwei Jahren wurde wegen der Corona-Situation keine Eisbahn aufgebaut. Vor der Pandemie war sie ein Publikumsmagnet. Das zertifizierte „Icerack“-System benötigt strombetriebene Kühlaggregate, damit das Wasser auch bei milden Temperaturen gefriert und eine dicke Eisschicht bildet.

Kunststoff-Eisbahn als Alternative

Eisbahnen aus Kunststoffplatten seien in der Vergangenheit bereits in Erwägung gezogen worden. Sie hielten jedoch den Qualitätsanforderungen bislang nicht stand und führten zudem „in erheblichem Umfang“ zur Bildung von schädlichem Abrieb in Form von Mikroplastik, heißt es in der Vorlage des Gemeinderats.

Grundsätzlich findet der Fellbacher Weihnachtsmarkt statt, wenn auch in reduzierter Form. Er soll sich auf den Rathausinnenhof und den Bereich des Schaugartens beschränken. Die Weihnachtsbeleuchtung soll wie gewohnt für schöne Stimmung sorgen, die Einschaltzeiten werden jedoch - ähnlich wie in Waiblingen - zurückgefahren, sprich: Die Lichter gehen früher aus.