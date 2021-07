Als eine Familie aus Welzheim am vergangenen Sonntag mal wieder im F3-Bad in Fellbach saunieren will, kippen die Eltern fast aus den (Bade-)Latschen: Statt bislang zwei Euro für ihr Kind sollen sie nun auch für das Kleine den Erwachsenenpreis von 21 Euro bezahlen. In einer Mail an die Redaktion rechnet der Vater vor: Für drei Stunden Sauna im F3 müsste eine fünfköpfige Familie nun 105 Euro statt wie früher 48 Euro zahlen. „Da frage ich mich ernsthaft, wieso sich dieses Bad ein Familienbad