Fellbach Weihnachtsmarkt 2022: Öffnungszeiten, Glühwein-Stände und Programm

Der 44. Märchenhafte Fellbacher Weihnachtsmarkt geht in diesem Jahr noch Donnerstag, 22. Dezember. Auf die Besucher warten seit Samstag (26.11.) rund 20 Stände zum Bummeln und Genießen. Zudem gibt es laut Stadt ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm. Was Sie in Fellbach erwartet - ein Überblick.

Standort: Wo findet der Fellbacher Weihnachtsmarkt statt?

Das Weihnachtsmarkt-Gelände befindet sich nach Angaben der Stadt auf dem Kirchplatz bei der Lutherkirche und im Rathaus-Innenhof.

Glühwein und Grillwurst: Das bieten die Stände

Insgesamt soll es 20 Stände auf dem Fellbacher Weihnachtsmarkt geben. Laut Melanie Mezger, Leiterin des Städtischen Veranstaltungsmanagements, werden an den Verzehrständen unter anderem Glühwein und verschiedene Speisen wie Grillwurst, Leberkäse, Schupfnudeln und Maultaschen angeboten. Zudem werden Süßwarenstände vor Ort sein und die Besucher mit Schokofrüchten, gebrannten Mandeln und vielem mehr versorgen.

Angeboten werden laut Melanie Mezger außerdem weihnachtliche Produkte und Lederwaren.

Aktions- und Wechselbuden

Ein "abwechslungsreiches Sortiment" verspricht die Stadt in der sogenannten Aktions- und Wechselzone. Dort sollen sich an jedem Adventswochenende von Donnerstag bis Sonntag wechselnde Vereine, Kunsthandwerker, kleinere Betriebe sowie Schulen und Kindergärten mit attraktiven Angeboten präsentieren. Die Wechselstände finden Sie gegenüber dem i-Punkt Fellbach auf dem Kirchplatz.

Auch in der sogenannten "BAFF-Weihnachtsmarktbude" soll das Angebot während des Weihnachtsmarktes wechseln. In der Bude sollen Vereine, Schulen und bürgerschaftliche Initiativen die Möglichkeit haben, sich zu präsentieren und Geschenkideen anzubieten. "Der Erlös kommt den jeweiligen Institutionen zugute", so die Stadt.

Märchen auf dem Weihnachtsmarkt

Auf der Weihnachtsmarktbühne wartet ein täglich wechselndes, buntes Programm für alle Altersgruppen, so die Stadt. Geplant sind Auftritte von Musik-Bands und Chören. Donnerstagabends um 17 Uhr steht laut Melanie Mezger Kinderprogramm in Form von Theateraufführungen auf dem Plan. Das Thema lautet Märchen.

Apropos: Ein weiteres Angebot auf dem Fellbacher Weihnachtsmarkt ist das "zauberhafte Märchenzelt". Ab Sonntag (27.11.) kann man sich dort täglich von 16.30 bis 17 Uhr traditionelle Märchen und Geschichten vorlesen lassen. Das Angebot richtet sich laut Ankündigung an alle Märchenbegeisterten ab vier Jahren.

Details zum Weihnachtsmarkt-Programm finden Sie unter weihnachten.fellbach.de

Öffnungszeiten: Wann findet der Weihnachtsmarkt in Fellbach statt?

Der Fellbacher Weihnachtsmarkt findet in diesem Jahr von Samstag (26.11.) bis Donnerstag (22.12.) statt. Geöffnet hat der Markt Montag bis Mittwoch von 16 bis 21 Uhr. Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag können Besucher von 12 bis 21 Uhr über den Markt schlendern.

Anreise mit dem Auto: Wo kann man parken?

Laut Stadt gibt es Parkmöglichkeiten direkt am Rathaus, an der Schwabenlandhalle Fellbach und am F3.

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Wer mit den Öffis zum Weihnachtsmarkt nach Fellbach will, dem stehen die Stadtbahnlinien U1 und U16 sowie die Buslinien 60 und 67 zur Verfügung. Die Haltestellen Schwabenlandhalle und Lutherkirche befinden sich in der Nähe des Weihnachtsmarktes.