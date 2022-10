Fellbacher Herbst: Über 20.000 Besucher, Tanzende auf der Straße

Am Wochenende ging es beim Fellbacher Herbst nach zwei Jahren der coronabedingten Einschränkungen wieder hoch her: Am Samstagabend habe man nach aktueller Einschätzung über 20.000 Besucher verzeichnen können, informiert Sabine Laartz, Pressesprecherin der Stadt Fellbach. „Es lief alles nach Plan, es war ja wunderbares Wetter“, freut sie sich.

Kleinere Rangelei am Rand des Geländes in der Nacht auf Samstag

Die Stimmung beim traditionellen Stadtfest sei am Samstag so fröhlich und ausgelassen gewesen, dass abends der Verkehr in der Cannstatter Straße umgeleitet wurde - weil die Menschen auf der Straße tanzten. Ansonsten sei der Fellbacher Herbst bislang sehr ruhig und friedlich verlaufen.

Lediglich einzelne Verstöße gegen das Betäubungsmittel-Gesetz seien von den Sicherheitskräften festgestellt worden, in der Nacht auf Samstag habe es am Rande des Festgeländes eine kleinere Rangelei zwischen Jugendlichen gegeben.

Feste wie diese haben den Menschen während Corona gefehlt

Insgesamt zieht die Stadt am Sonntag eine gute erste Bilanz: „Es waren mindestens so viele Besucher wie in den vorigen Jahren“, freut sich Sabine Laartz. „Alle sind wahnsinnig froh, dass sie den Fellbacher Herbst wieder vollkommen feiern können.“

Das Oberdorf sei einziger Festplatz, und auch die Resonanz von den Zuschauern beim Festumzug sei durchweg positiv ausgefallen: „Es ist genau das, was die Leute vermisst haben.“