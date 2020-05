„Ich bin da reingekommen und hab’ gedacht, ich bin im falschen Film“, beschreibt Joachim Habiger seinen ersten Eindruck beim Betreten des Fernsehstudios in Berlin. Etliche Kameras hingen an der Decke, viele Mitarbeiter wuselten beim Dreh der zweiten Staffel von „Das große Backen – Die Profis“ durchs Studio. „Es ist schon imposant und faszinierend, mit was für einem Aufwand so eine Sendung betrieben wird“, sagt der 57-jährige Konditor aus Fellbach. An diesem Sonntag ist er v