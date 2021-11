Der Fellbacher Weihnachtsmarkt und die Eisbahn werden abgesagt, das teilt die Pressestelle auf Nachfrage der Lokalredaktion Waiblingen mit. Die Durchführung falle den steigenden Infektionszahlen und weiteren Absagen im Landkreis zum Opfer. Nachdem Ludwigsburg, Esslingen, Schorndorf sowie die Landeshauptstadt Stuttgart bereits am Montag (22.11) ihre Märkte abgesagt hatten, folgten Winnenden und Fellbach am Dienstag (23.11.). Winnenden hatte sich laut Pressemitteilung mit den Rathausspitzen in