Die Abteilung Schmiden der Feuerwehr Fellbach wurde am Dienstag (20.7.) gegen 16.50 Uhr alarmiert, um den Rettungskräften Zugang zu einer Wohnung in der Meißnerstraße zu verschaffen. In der Wohnung wurde eine hilflose Person vermutet. Über ein gekipptes Fenster, das die Feuerwehr mit Spezialwerkzeug „zerstörungsfrei“ öffnete, so Pressesprecher Alessandro Marcigliano, konnte die Wohnung im Erdgeschoss betreten werden.

Dort trafen die Einsatzkräfte aber nicht auf eine hilflose Person.