In der Nacht von Donnerstag (17.06.) auf Freitag (18.06.) ging gegen 00.22 Uhr bei der Feuerwehr Fellbach die Meldung über einen Fahrzeugbrand in der Eppingerstraße ein. Als die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften eintraf, stand das Auto bereits in Vollbrand, teilte der Fellbacher Feuerwehrkommandant Christian Köder am Freitagmorgen auf Nachfrage unserer Redaktion mit.

Die Feuerwehr konnte den Mitsubishi löschen und größeren Schaden vermeiden, da der brennende Wagen