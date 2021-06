Gleich wegen zwei Einsätzen musste die Feuerwehr Fellbach am Sonntag (13.06.) ausrücken. Um 19.55 Uhr wurde ein Wohnungs- und Gebäudebrand in der Friedrich-List-Straße/ Ecke Christofstraße gemeldet, weshalb die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und zehn Mann ausrückte. "Das waren aber lediglich zwei Papiermülleimer, die vor dem Haus gebrannt haben", sagt Feuerwehr-Kommandant Christian Köder am Montagmorgen auf Nachfrage unserer Redaktion.

Container standen relativ nah am

{element}