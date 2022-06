Freiwillige Feuerwehr Fellbach: Neuer Gerätewagen für Atem- und Strahlenschutz

Der Rems-Murr-Kreis will sich weiter für den Katastrophenfall wappnen. Nun hat der Landkreis einen neuen Gerätewagen für den Atem- und Strahlenschutz angeschafft. Das hat das Landratsamt in einer Pressemitteilung bekanntgegeben.

Stationiert wird der Gerätewagen bei der Freiwilligen Feuerwehr Fellbach, die das Fahrzeug betreut und kreisweit zum Einsatz bringt.

Was ist ein Gerätewagen für Atemschutz und Strahlenschutz?

Der Gerätewagen unterstützt die Feuerwehren im Kreis mit Atemschutzgeräten bei größeren Brand- und Gefahrguteinsätzen, heißt es in der Pressemitteilung des Landratsamts. Zukünftig können damit Einsätze mit erhöhten Transportaufwand, Einsätze mit radioaktiver Strahlung und Einsätze mit besonderen hygienischen Anforderungen unterstützt werden.

So werde das neue Fahrzeug beispielsweise als Logistikfahrzeug bei der Auslieferung von Jodtabletten eingesetzt. Die dafür notwendige Ausstattung sei größtenteils flexibel in speziellen Rollcontainern verstaut. Wie das Landratsamt schreibt, könne das Fahrzeug im Einsatz spezifisch damit beladen werden – bleibe aber auch für weitere Einsätze multifunktional.

13 Tonnen schwerer Wagen kostet den Landkreis rund 400 000 Euro

Insgesamt wiege der Gerätewagen 13 Tonnen und habe Platz für drei Einsatzkräfte. Der Landkreis Rems-Murr hat dafür rund 400 000 Euro investiert. Das Land Baden-Württemberg fördert die Beschaffung des Gerätewagens mit 140 000 Euro. Das Thema Katastrophenschutz habe für den Rems-Murr-Kreis eine hohe Priorität, heißt es in der Mitteilung. „Ereignisse wie die Corona-Pandemie und das Hochwasser im Ahrtal zeigen, wie wichtig es ist, mit einem funktionsfähigen Katastrophenschutz gut vorbereitet zu sein“, schreibt das Landratsamt in der Presseauskunft.

Außerdem habe der Atem- und Strahlenschutz im Rems-Murr-Kreis eine lange Tradition. „Der Landkreis hält seit 1994 einen Gerätewagen Atemschutz und Strahlenschutz bereit. Nun sind wir mit dem neuen Modell noch besser gewappnet“, wird Landrat Richard Sigel in der Mitteilung zitiert.

Kreis will am Katastrophenschutz arbeiten

„Schon vor den jüngsten Hochwasserereignissen im Ahrtal war mir wichtig, dass wir beim Thema Katastrophenschutz frühzeitig und präventiv handeln“, so der Landrat weiter. „Der neue Gerätewagen ist ein weiterer, wichtiger Baustein bei den vielen Bemühungen, die wir als Landkreis dem Katastrophenschutz beimessen.“ Insbesondere habe die Corona-Krise gezeigt, wie wertvoll der kreisweite Zusammenhalt bei der Bewältigung von Krisen sein könne. Landrat Sigel: „Gemeinsam mit den Städten und Gemeinden möchten wir auch für weitere Krisen gewappnet sein. Daher haben wir gemeinsam im vergangenen März ein Katastrophenschutz-Seminar absolviert oder planen eine neue Leitstelle“, so der Landrat weiter.

Auch die im Landratsamt ansässige Stabsstelle Katastrophenschutz unterstütze die Städte und Gemeinden im Rems-Murr-Kreis beim Aufbau eines flächendeckenden Sirenennetzes, zum Beispiel mit einem Schallgutachten, sagt Landrat Richard Sigel in der Pressemitteilung.

Der Schutz der Bevölkerung soll in Zusammenarbeit sichergestellt werden

Auch in Fellbach setzt man in Sachen Katastrophenschutz auf Zusammenarbeit. „Krisen- und Katastrophenschutz ist eine Gemeinschaftsaufgabe“, sagt der Erste Bürgermeister Johannes Berner. Weiter sagt er, dass die Feuerwehr Fellbach seit Jahren in dem kommunalen Verbund eine zentrale Aufgabe im Strahlen- und Atemschutz übernehme – sowohl in der Wartung und Pflege der Geräte als auch im Bereich der Übungen.

„Das neue Fahrzeug ist ein wichtiger Baustein, diese Kompetenz am Fellbacher Standort weiter auszubauen und zum Wohl aller im Landkreis weiterzuentwickeln“, so Johannes Berner in der Pressemitteilung des Landratsamts.

Der Schutz der Bevölkerung hänge maßgeblich von der Zusammenarbeit aller Akteure im Landkreis, der guten Ausbildung der Fachleute sowie der fachgerechten Ausstattung ab.