Mit vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften ist die Feuerwehr Fellbach am Dienstag (01.02.) zu einem Brand in die Pizzeria Amfora in die Bahnhofstraße in Fellbach ausgerückt. Neben der Feuerwehr Fellbach war auch das Rote Kreuz mit zwei Fahrzeugen im Einsatz.

Einen ähnlichen Fall hatte es vor drei Tagen, am Samstag (29. Januar) in der Pizzeria Bella Italia in Waiblingen gegeben. Bei dem Brand in der Rinnenäckerstraße entstand ein Schaden in Höhe von 100.000