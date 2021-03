Die lange Zeit verschwundene Hündin Dobby ist wieder aufgetaucht: "Nach vier Monaten voller Sorgen und Angst konnten wir unsere Dobby in der Nacht zum Mittwoch (24.3.) mit einer Lebendfalle sichern und wieder in die Arme schließen", berichten Bianca Pinter und Lena Stroh am Freitag (26.3.) in einer Pressemitteilung.

"Die Falle hatten wir gemeinsam mit Stefan Bröckling vom Tiernotruf.de aus Düsseldorf an einer Futterstelle für Dobby aufgestellt und mit Sensoren und Kameras versehen.