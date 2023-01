Hindenburgstraße in Fellbach: Name des Hitler-Ernenners überklebt

In der Hindenburgstraße in Fellbach-Oeffingen haben Unbekannte das Straßenschild beklebt und den Namen Hindenburg überdeckt - offenbar war es eine Aktion der Antifa am Montag, 90 Jahre, nachdem der damalige Reichspräsident Paul von Hindenburg am 30. Januar 1933 Adolf Hitler zum Kanzler ernannt hat. Sachschaden ist laut der Stadt Fellbach nicht entstanden. Die Polizei war vor Ort und nahm Personalien auf.

„Der Aufkleber auf dem Straßenschild wird vom städtischen Bauhof entfernt - ein Sachschaden ist nicht entstanden“, so Pressesprecherin Sabine Laartz auf Anfrage. 2015 war in Fellbach schon über eine Umbenennung der Hindenburg- wie auch der Ernst-Heinkel- und der August-Lämmle-Straße diskutiert worden. Die Stadt befragte damals unter anderem die Anwohner der Straßen, wobei die Mehrheit derjenigen, die sich dazu äußerten, einen neuen Namen ablehnte.

Der Gemeinderat entschied sich ebenfalls gegen Umbenennungen. Dafür wurden an den Straßenschildern Zusatzschilder mit Erläuterungen zu den Namensgebern angebracht.

Zusätzliche Online-Infos nicht mehr verfügbar

Im Fall der Hindenburgstraße heißt es da etwa: „Paul von Hindenburg (1843-1934): Feldmarschall im Ersten Weltkrieg. Einziger direkt vom Volk gewählter Reichspräsident. Verhalf dann aber auch dem Nazi-Regime zur Macht, was zum Ende der ersten deutschen Demokratie führte.“

Wer wollte, konnte auch mit dem Smartphone einen QR-Code scannen und wurde dadurch auf die städtische Internetseite geleitet, wo es weitere Informationen nachzulesen gab - dies allerdings nur bis ins Jahr 2021, wie Pressesprecherin Sabine Laartz mitteilt: „ Das zusätzliche Informationsangebot wurde ab 2016 nicht mehr wahrgenommen. Die Seiten sind mit dem neuen Internetauftritt (seit 2021) daher nicht mehr online gestellt worden, können aber wieder aktiviert werden.“

Dass vor einigen Jahren schon über die Straßennamen diskutiert wurde und einer Umbenennung damals eine Absage erteilt worden ist, wissen auch die Aktivisten des „Offenen Antifaschistischen Treffens Rems-Murr“, die in der Nacht auf Dienstag per E-Mail selbst auf die Aktion hingewiesen haben.

Sie schrieben: „Bereits 2015 gab es eine Straßenumbenennungsdebatte in Fellbach, da die bekennenden NS-Unterstützer und -profiteure Hindenburg, Heinkel und Lämmle immer noch Straßennamen prägen. Seitdem hat sich daran leider nichts verändert. Es ist unerträglich, dass Menschen wie Hindenburg, die Hitler bewusst die Macht übertragen haben und mitverantwortlich sind an der unmenschlichen Ausbeutung, Krieg und Zerstörung Deutschlands und Europa, dermaßen geehrt werden. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen die Umbenennung der Hindenburgstraße selbst durchzuführen. Als neuen Straßennamen haben wir den der kommunistischen Widerstandsgruppe Schlotterbeck gewählt. Diese leisteten aktiv Widerstand gegen das Hitler-Regime. Dabei ließen auch fast alle ihr Leben und waren unter anderem auch hier in der Region im KZ Welzheim eingesperrt.“

Der gebürtige Reutlinger Friedrich Schlotterbeck war von den Nazis jahrelang eingesperrt worden, 1944 konnte er in die Schweiz fliehen. Sein Bruder Hermann Schlotterbeck wurde erschossen.

Ob die Aktion eine neue Debatte über Straßennamen anschieben kann? Von der Stadt Fellbach heißt es zu diesem Thema: „Der Gemeinderat wird entscheiden, ob er sich erneut mit dem Thema befassen wird.“