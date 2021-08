Die Abteilung Oeffingen der Freiwilligen Feuerwehr Fellbach ist am Montag gegen 9.40 Uhr alarmiert worden, weil in der Hauptstraße in Oeffingen Betriebsstoffe aus einem Fahrzeug ausliefen.

Vor Ort stellte sich laut Alessandro Marcigliano, Sachgebietsleiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Fellbacher Feuerwehr, heraus, dass bei einem Müllfahrzeug eine Hydraulikleitung gerissen war. Das auslaufende Öl wurde durch die Feuerwehr-Einsatzkräfte gebunden.

Der Bereich wurde laut