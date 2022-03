Bis Ende dieses Jahres verlagert das Antriebs- und Fluidtechnikunternehmen Norgren seine Produktion aus Fellbach nach Tschechien. Circa 200 Arbeitsplätze fallen dadurch weg. Etwa 85 Arbeitsplätze in der Entwicklung und Testung sollen in der Region bleiben - nun ist klar, wo diese künftig angesiedelt sein werden. Norgren hat einen Mietvertrag für ein Gebäude in Stuttgart unterzeichnet.

"Rund 85 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die heute am Standort Fellbach beschäftigt sind, wird