Die Stadt Fellbach hat in der Festhalle Schmiden eine Notunterkunft eingerichtet, in der Geflüchtete aus der Ukraine unbürokratisch untergebracht werden können. „Gerade wenn eine größere Gruppe am Wochenende ankommt, müssen und wollen wir schnell helfen können“, wird die Fellbacher Oberbürgermeisterin Gabriele Zull in einer Pressemitteilung zitiert. Bisher sind demnach mehr als 100 ukrainische Flüchtlinge in Fellbach gemeldet. Viele von ihnen finden dauerhaft oder vorübergehend bei