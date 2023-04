"Reduziert": Der RS 5 wird in Fellbach wohl kein echter Radschnellweg

Radschnellwege sollen das tägliche Pendeln einfacher und den Umstieg vom Auto aufs Rad schmackhafter machen. Von Waiblingen nach Ludwigsburg (RS 8) und von Schorndorf bis Fellbach mit Anbindung an Waiblingen (RS 5) sehen Experten hohes Potenzial. Aber die Umsetzung ist schwierig. Beim RS 5 stockt es vor allem in Fellbach. Dort hat der Gemeinderat nun festgelegt, welche der verschiedenen Routen man weiterverfolgen will. Kompromisse scheinen unausweichlich – sogar der Begriff „Radschnellweg“ könnte wegfallen.

Vier Trassenvarianten für Fellbach sind schon untersucht worden, darunter die geradlinige, direkte entlang Schorndorfer und Stuttgarter Straße, aber auch eine teilweise über die Felder beim F3 verlaufende Variante (Waiblinger Straße, Tainer Straße, Feldwege, Unterführung). Fazit, das nun im Gemeinderat vorgestellt wurde: „Die Umsetzung aller vier untersuchten Trassen wäre mit großen Konflikten verbunden und nicht stadtverträglich möglich.“

Die „beste Grundeignung“ trotz der Konflikte, die es auch hier in Form zahlreicher Kreuzungen und Einmündungen gibt, hätte demnach die entlang Hauptachse Schorndorfer/Stuttgarter Straße.

Waiblingen - Fellbach - Stuttgart: Direkt, aber nur mit Kompromissen

Um sie zu verwirklichen, soll es aber eine „reduzierte“ Variante geben: Der Radweg wäre dann nicht so breit, wie es für das schnelle Radfahren wünschenswert wäre. In der Ratsvorlage wird jedoch explizit auf das „Risiko“ hingewiesen, dass ein schmalerer Radweg vom Land eventuell nicht als Radschnellweg anerkannt wird.

Dafür könne man Gehwege und Grünflächen erweitern, „bestehende Netzlücken und Gefahrenstellen im Bestand könnten beseitigt werden“, so die Vorlage. Es handle sich hier außerdem um die Direktverbindung zwischen Waiblingen, Fellbach und Stuttgart, die sowieso schon von den meisten Radfahrern genutzt werde. Auch der Landes-Fahrradclub ADFC hat sich vor einem Jahr für den direkten Weg ausgesprochen.

Die Stadträte haben nun beschlossen, nur noch diese direkte Variante weiterzuverfolgen. Die Details sollen nach und nach entwickelt werden, sagt Fellbachs Pressesprecherin Sabine Laartz. Es gehe darum, auf der drei Kilometer langen, mit vielen Einmündungen gespickten Strecke ein „Miteinander“ zu erreichen, und trotzdem ein möglichst zügiges Vorwärtskommen für Fahrräder zu ermöglichen. Die Kriterien eines echten Radschnellwegs seien so aber nicht komplett zu erfüllen. Es sei auch möglich, dass der Name „Radschnellweg“ künftig nicht genutzt wird.

Radschnellverbindungen: Mindestlänge von fünf Kilometern

Das Verkehrsministerium definiert Radschnellverbindungen als „qualitativ hochwertige, direkt geführte und leistungsstarke Verbindungen zwischen den Kreisen und Kommunen“. Sie zeichneten sich etwa durch eine Mindestlänge von fünf Kilometern und als „bedeutende Verbindung für Alltagsradverkehr“ aus. Letzteres bedeutet: 2000 Radfahrer in 24 Stunden auf einem „überwiegenden Teil der Gesamtstrecke“.

Für den RS 5 Schorndorf-Fellbach, Gesamtlänge 22 Kilometer, hat eine Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2019 ein Potenzial von rund 2800 Radfahrenden in 24 Stunden ergeben. „Das hohe Potenzial der Verbindung wurde im Rahmen der Studie nachgewiesen“, so das Landratsamt Rems-Murr auf seiner Website. „Mittlerweile liegen aus den Anliegerkommunen Schorndorf, Winterbach, Remshalden, Weinstadt, Waiblingen, Kernen im Remstal die Beschlüsse zu einer Vorzugstrasse vor, welche die Grundlage für die weitere Entwurfsplanung bilden.“

Fellbach muss Kosten selbst tragen

Das heißt, es fehlt nur Fellbach. Allerdings muss die Stadt die Kosten selbst tragen, anders als die anderen Orte. Denn, so das Landratsamt: „Für den RS 5 im Abschnitt Fellbach-Weinstadt liegt die Baulast gemäß dem Straßengesetz Baden-Württemberg beim Land und damit auch die vollständigen Planungs- und Baukosten. Eine Ausnahme bildet der Abschnitt innerhalb der Ortsgrenzen von Fellbach. Als Große Kreisstadt mit mehr als 30.000 Einwohnern liegt die Baulast gemäß Straßengesetz Baden-Württemberg bei der Stadt.“