Schwabenlandtower Fellbach: Adler Group darf sich vor Insolvenz retten

Dass der Schwabenlandtower in Fellbach verkauft werden soll, ist im Grunde keine Neuigkeit. Jetzt hat die kriselnde Eigentümerin Adler Group einen wichtigen Schritt gemacht, um ihr Vorhaben, sich aus der Schlinge der drohenden Insolvenz zu retten, wirklich umzusetzen: Ein Gericht in London erteilte nun die Genehmigung für eine Restrukturierung nach englischem Recht. Der "SLT 107"-Tower in Fellbach ist Teil des Plans – er gehört zu den Objekten, die abgestoßen werden sollen.

„Mit dem positiven Gerichtsentscheid des High Court in London können wir unseren Restrukturierungsplan nun endlich umsetzen“, kommentierte der Verwaltungsratsvorsitzende der Adler Group, Prof. Dr. A. Stefan Kirsten. Im Kern geht es darum, fällige Zinszahlungen an die Gläubiger zu verschieben, Laufzeiten zu verlängern und neue Schulen aufzunehmen. Offenbar kann mit dem Gerichtsurteil eine zeitnahe Insolvenz abgewendet werden.

Der Tower soll 60 Millionen Euro wert sein

Eine Einschränkung für die erhoffte Umschuldung nennt Stefan Kirsten selbst: „Jetzt müssen wir für Adler noch einen Abschlussprüfer finden, damit wir auch geprüfte Jahresabschlüsse vorlegen können.“ Das war dem Konzern lange nicht gelungen. Zudem stehe die Auszahlung der erhofften Fremdfinanzierung noch unter dem Vorbehalt der Erfüllung weiterer, nicht näher bezeichneter Vollzugsvoraussetzungen. Aus Fellbacher Sicht ist für den Verkauf des Schwabenlandtowers noch eine weitere Voraussetzung zu ergänzen: Es muss ein Käufer gefunden werden, der den Turm, der angeblich einen Wert von 60 Millionen Euro haben soll, haben will.

Strategisch werde sich die Adler Group auf die Verwaltung und Weiterentwicklung eines Bestandsportfolios in Berlin ausrichten, ließ ein Adler-Sprecher einige Medien wie den RBB wissen.