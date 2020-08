Mit Selbstverteidigungskursen hatte ich eigentlich vor Jahren abgeschlossen. Und zwar: Nachdem ich in der zwölften Klasse an einem Tageskurs teilnahm, der im Rahmen eines Präventionsworkshops an unserer Schule angeboten wurde. Mit meinen neu erlernten Techniken kam ich mir unbesiegbar vor – als hätte ich innerhalb von drei bis vier Stunden den schwarzen Gürtel im Kampfsport geschafft. So selbstbewusst war ich. Doch mein Können musste ich zunächst unter Beweis stellen.

Flucht ist die