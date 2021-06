Die Bauarbeiten am Schwabenlandtower werden in den nächsten Wochen fortgesetzt, das bekräftigten die Projektverantwortlichen am Donnerstag bei einem Pressetermin in luftiger Höhe. Bevor die Arbeiter und Handwerker voll loslegen, nutzen die Feuerwehren aus Fellbach und Stuttgart den Tower für eine spektakuläre Übung: Rettung einer Person aus dem 25. Stock. Die späteren Bewohner müssen allerdings nicht damit rechnen, im Ernstfall wie im Training abgeseilt zu werden. Der Brandschutz im Tower