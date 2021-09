Knapp 40 Bürger haben nach Angaben der Stadtverwaltung Fellbach an einer Führung im Waldschlössle auf dem Kappelberg teilgenommen. Dort wird gerade saniert. „Geplant ist, dass ab Sommer 2022 langsam wieder Leben in das beliebte Ausflugsziel zieht und die Ferienwaldheime der evangelischen Kirche dort wieder stattfinden können“, schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

„Die erste Nutzung nach den Renovierungen werden die Ferienwaldheime sein“, versprach