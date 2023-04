Waldschlössle: Fellbach feiert am Kappelberg - und die Ex-"Glückskind"-Wirte?

Mit einem „Festwochenende“ feiert Fellbach die Wiedereröffnung des Waldschlössles auf dem Kappelberg nach der aufwendigen Sanierung. Die Bürger sind für den 22. und 23. April eingeladen, entsprechende Plakate hängen schon in der Stadt. Die Autozufahrt zum Kappelberg wird dann allerdings gesperrt. Wer nicht laufen will oder kann, kann mit Shuttle-Kleinbussen fahren. Die ehemaligen Betreiber des Cafés Glückskind in Winnenden sind als neue Waldschlössle-Wirte auch dabei - doch ihr Restaurant öffnet erst später.

Mit der offiziellen Eröffnung am Samstag um 14 Uhr gibt Oberbürgermeisterin Gabriele Zull „den Startschuss zu zwei Tagen mit einem vielfältigen Rahmenprogramm mit Mitmachaktionen und Aktivitäten für die ganze Familie, mit Bewirtung und Live-Musik“, so die Stadt Fellbach. Besucher können das gesamte Waldschlössle-Areal erkunden. Hier ist nach dem Umbau auch eine zweite Gruppe des evangelischen Waldkindergartens angesiedelt, im August soll ein Ferien-Waldheim stattfinden, wie früher.

Das Waldschlössle auf dem Kappelberg wurde laut der Stadt in den Jahren 1910 und 1911 gebaut. Nach Schließung des Lokals fand 2014 das bisher letzte evangelische Ferien-Waldheim auf dem Kappelberg statt. 2019 beschloss der Fellbacher Gemeinderat den Kauf des Areals. Im Frühsommer 2020 begannen die aufwendigen Sanierungsarbeiten. Vieles wurde erhalten, anderes ganz neu gemacht.

Das Dach ist energetisch saniert und ein Aufzug eingebaut worden, so dass der Große und der Kleine Saal barrierearm zu erreichen sind. Moderne Sanitäranlagen sind eingebaut und eine Brandmeldeanlage integriert. Über drei Millionen Euro haben die Arbeiten gekostet.

Musik: Auch John Noville dabei

Nun wird Wiedereröffnung gefeiert: Das Programm beginnt am Samstag, 22. April, ab 14.30 Uhr, und geht bis circa 18 Uhr. Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst. An beiden Tagen gibt es Musik im Großen Saal. Am Samstag spielen Lost’n’Found und The Choristers, am Sonntag Sarah Schleehauf und John Noville sowie Philipp Braun und Steffen Münster. Für Bewirtung sorgen an beiden Tagen die Landfrauen Fellbach und Oeffingen mit Kaffee und Kuchen im Großen Saal, auf dem Parkplatz gibt es Gegrilltes und Fingerfood sowie Crêpes und Eis.

Frühere "Glückskind"-Wirte: Annika und Manuel Braun eröffnen im Waldschlössle später

Und auf der Restaurant-Terrasse geben die früheren „Glückskind“-Gastronomen Annika und Manuel Braun laut Mitteilung „einen Vorgeschmack auf das, was die Gäste ab der Eröffnung im Sommer erwartet“. Bei einem Pressegespräch Anfang Februar war von Mai die Rede, doch die Lieferverzögerungen bei der Innen- und Kücheneinrichtung haben sich offensichtlich vergrößert.

Keine Zufahrt mit dem eigenen Auto

„Um das Verkehrsaufkommen auf dem Kappelberg am Eröffnungswochenende des Waldschlössles zu minimieren und aufgrund der eingeschränkten Parksituation, wird es an beiden Veranstaltungstagen Samstag, 22. April, und Sonntag, 23. April, am Fuß des Kappelbergs eine Straßensperre geben“, so die Stadt. Nur Anwohnern und Anliegern ist die Durchfahrt erlaubt.

Die Shuttle-Kleinbusse starten vom Parkplatz P3 Max-Graser-Stadion sowie von der Neuen und Alten Kelter Fellbach. Sie verkehren am Samstag von 13 bis 21 Uhr und am Sonntag von 9 bis 18 Uhr.