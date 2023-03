Warum "Querdenken"-Ableger aus ganz Deutschland eine Fellbacher Adresse haben

Was haben „Querdenken“-Ableger aus Berlin und Oldenburg, eine Familie, die Playmobil-Videos dreht, ein Zauberkünstler und eine „Kennenlern-Plattform speziell für Schwurbler und Aluhut-Träger“ gemeinsam? Die Antwort lautet: Eine Adresse in Fellbach. Ergibt keinen Sinn? Das haben wir uns auch gedacht – und wollten es genauer wissen.

Briefkasten in Fellbach: Beklebt wie Kinderzimmer-Möbel

In Fellbach, wo Stuttgarter Straße und Höhenstraße aufeinandertreffen, steht ein Gebäudekomplex. Sieht ein bisschen aus wie ein U. Vor diesem Komplex steht ein Briefkasten aus grauem Metall, auf dem jede Menge Klebe-Etiketten prangen. Er ist vollgeklebt mit Firmennamen wie früher Kinderzimmer-Möbel mit Fußball-Sammelbildern. Und auf einem dieser Aufkleber steht: Block Service.

Jetzt muss man wissen: Es gibt eine Vorgeschichte. Bevor wir am 22. Februar das Sammelsurium an Firmennamen bestaunten, ist uns über Monate hinweg immer einer von ihnen begegnet – Block Service. Also Block Services, um genau zu sein. Denn diese Firma steht als "c/o" mit der Fellbacher Adresse im Impressum diverser Websites von „Querdenken“-Initiativen aus ganz Deutschland. Bei „Querdenken 30 Berlin“. Bei „Querdenken 441 Oldenburg“. Bei „Querdenken 713 Heilbronn“. Bei „Querdenken 6051 Gelnhausen“. Bei „Querdenken 775 Waldshut-Tiengen“.

Auf dem Radar: "Querdenker" und der Verfassungsschutz

Jetzt muss man auch wissen: Die „Querdenken“-Bewegung wird bundesweit vom Verfassungsschutz beobachtet. Weil von ihren Anhängern eine „demokratiefeindliche Delegitimierung des Staates“ ausgehe. Und auch die konkret genannten Ableger sind teilweise auf dem Radar der Verfassungsschützer ihrer Länder. „Querdenken 713 Heilbronn“ und „Querdenken 775 Waldshut-Tiengen“ zum Beispiel in Baden-Württemberg, unter anderem weil "Querdenken" eine „grundsätzliche Staatsfeindlichkeit bei führenden Personen“ attestiert wird. Und n Protesten von „Querdenken 6051 Gelnhausen“ haben NPDler und Reichsbürger teilgenommen, sagt das LfV Hessen.

Und nicht nur das: Auch Verschwörungsideologen nutzen die Fellbacher Adresse von Block Services. Michael Bründel aus Berlin beispielsweise, besser bekannt als „Captain Future“. Er wurde laut Tagesspiegel im November wegen Landfriedensbruchs und öffentlicher Aufforderung zu Straftaten zu 2100 Euro Strafe verurteilt. Bründel sagte in einem Video, sein Anwalt habe bereits Berufung eingelgt. Man findet die Adresse auch im Impressum rechter Youtube-Kanäle wie „Digitaler Chronist“, „Klardenken TV“ oder „Ehrenfrau TV“.

Eine Adresse in Fellbach? Wir fahren da mal hin

Es gibt aber noch ein größeres Bild, das berücksichtigt werden muss. Die Fellbacher Adresse taucht meist nicht im Bezug zu verfassungsschutzrelevanten Akteuren auf – und solchen, die es werden wollen. Schaut man systematisch, wo sie überall im Impressum steht, wird schnell klar: Das ist völlig wahllos. Und hat in den allermeisten Fällen rein gar nichts mit Rechten und der Querdenker-Szene zu tun. Etliche Youtuber nutzen Block Services, dutzende Websites, die in völlig anderen Kontexten stehen. Playmobil, Zaubertricks, Journalismus, Kochen, Gaming, Medizin, LGBTQ – und vieles, vieles mehr.

Wir wollten daher wissen: Was hat es mit dieser Fellbacher Adresse auf sich? Deshalb sind wir am 22. Februar hingefahren. Und haben nach Block Services gesucht. Vergeblich – aber nicht umsonst.

Follow the Briefumschläge: Die Spur der Post führt nach Bayern

Der Gebäudekomplex in Fellbach wirkte auf uns teilweise verwaist. Im mittleren Gebäude gibt es aber ein Büro von Sirius Facilities. Eine Firma, die Büroflächen, Lagerräume und Ähnliches vermietet. In sogenannten „Business Parks“. In diesem Büro sitzt Jana Lang, Operations Manager, als Ansprechpartnerin vor Ort. Von ihr erfahren wir: Block Services hat überhaupt kein Büro unter dieser Adresse. Vielmehr sammelt sie die Post, und schickt sie alle paar Tage weiter. Aber wohin?

Eine Faustregel der investigativen Recherche lautet: Follow the money. Folge dem Geld. In unserem Fall müsste es heißen: Folge der Post. Ein Blick auf die Website von Block Services verrät, dass es sich dabei um eine Agentur handelt, die „zielgerichtete Dienstleistungen für Influencer, Blogger, Autoren und Freelancer auf der ganzen Welt“ bereitstellt. Sie gehört zur Cocenter GmbH mit Sitz im bayrischen Aichach. Dort dürfte dann wohl die Post landen. Der Inhaber heißt, was auch den Namen der Agentur erklären dürfte: Daniel Block.

Endlich Antworten: Weiß Block Services von den Querdenker-Seiten?

Wusste Block, dass "Querdenken"-Ableger und rechte Youtube-Kanäle die Adresse in Fellbach nutzen? Und gab es deshalb in der Vergangenheit schon mal Probleme? Wir haben ihn gefragt.

"Ideologische Ansichten der Kunden oder die Zugehörigkeit zu einer Gruppierung und deren Websites und Social-Media Kanäle sind uns im Zuge der Buchung in der Regel nicht umfassend bekannt", sagt Daniel Block. Querdenker-Initiativen gebe es mittlerweile so viele, unter den verschiedensten Namen – "da blickt man ja gar nicht durch". Zumal die meisten Kunden sich als Person, nicht als Organisation anmelden würden.

Impressum-Service: Wer nutzt das und warum?

Die Aufgabe von Agenturen wie Block Services sei es, Behörden und Gerichten die Kontaktaufnahme zu den Verantwortlichen eines Mediums zu ermöglichen. Dass die Betreiber "über einen Impressum-Service die Möglichkeit zur einfachen Kontaktaufnahme bieten", befürworte man unabhängig von deren "Ideologie oder Aktivitäten".

Es seien vor allem zwei Gruppen von Menschen, die den Service nutzen: Menschen, die ihre Wohnanschrift nicht veröffentlichen wollen. Und Menschen, "die sich nicht ständig an ihrem Wohnsitz aufhalten wollen, aber dennoch postalisch für Ämter und Behörden, Krankenkassen etc. erreichbar sein möchten." Im Prinzip laufe das so ab: Ein Kunde erstellt ein Konto und ist damit registriert. Er trägt die Adresse im Impressum seines Mediums ein, seine Post kann bearbeitet werden. Fertig.

Warum der "Umweg" über Fellbach? Die Erklärung

Aber warum nimmt die Post den "Umweg" über Fellbach, wenn die Agentur doch in Bayern sitzt? "Die Block Services Agentur hatte ursprünglich Ihren Unternehmenssitz in Pfaffenhofen an der Ilm", sagt der Geschäftsführer. "Der erste Impressum-Service für internationale Kunden wurde in London eingerichtet." Fellbach folgte später für Kunden aus der EU.

"Aufgrund knapper Büros und fehlender Lagerflächen in Fellbach für den inzwischen stark gewachsenen Impressum Service wurden 2022 Gewerberäume in Aichach (Nähe Augsburg) bezogen, in dem nun auch Coworking in eigenen Räumlichkeiten angeboten werden konnte", so Block. Hier konnte die umfangreiche Post digitalisiert und eingelagert werden. Der frühere Firmensitz sei aufgelöst worden. "An dessen Stelle trat nun die Cocenter GmbH mit Firmensitz am Standort Aichach."

Querdenker: Diese Probleme hatte die Agentur Block Services

"Bei den Querdenkern hatte ich hier in der Vergangenheit schon ein paar Mal Probleme", sagt Block – wenn auch vergleichsweise wenige. Post komme selten, ab und zu mal "Plakatierungsstrafen". Aber für gerichtliche Zustellungen sei ein Impressum-Service schließlich da.

Der "Querdenken"-nahen Gruppierung "Ärzte für Aufklärung" habe er dagegen gekündigt. "Die haben das als Postfach genutzt, haben in Rundschreiben hunderte Ärzte und Behörden angeschrieben, die dann antworten sollten." Die Anfragen gingen per Anschreiben raus. Deshalb seien hunderte rote Rückscheine im Fellbacher Briefkasten gelandet – und die gesamte Korrespondenz obendrauf.

Blut und Kot im Briefkasten: Krasser Fall im Rems-Murr-Kreis

Große Probleme hätten ihm auch "Anti-Impf-Seiten" während Corona gemacht, sagt Daniel Block. "Die haben oft irgendeinen Impressum-Service angegeben, ohne jemals da angemeldet gewesen zu sein."

Ein besonders krasser Fall habe sich im Rems-Murr-Kreis ereignet. Eine Gruppe von Impfgegnern habe zu einer Demonstration in Fellbach aufgerufen und auf Flyern die Fellbacher Adresse von Block Services angegeben. Wo der Briefkasten steht. "Da haben Leute dann Flyer eingeworfen, mit Blut und Kot beschmiert" – Gegner der Demo, vermutet der Unternehmer. Danach sei ein Passus beim Impressum-Service eingeführt worden: Nicht für Demonstrationszwecke geeignet.

Kunden-Abgleich: Darf "Querdenken 30 Berlin" die Adresse verwenden?

Da es in der Vergangenheit schon Missbrauch gab, wollten wir wissen: Nutzen die Querdenker, auf die wir aufmerksam wurden, die Fellbacher Adresse rechtmäßig? Deshalb haben wir Daniel Block Seiten und Youtube-Kanäle gezeigt, auf die wie während der Recherche gestoßen sind.

Ein Abgleich mit der Kundenkartei ergab: Die überwiegende Zahl nutzt die Adresse rechtmäßig. Bei drei "Querdenken"-Websites ist die im Impressum genannte Person zwar nicht Vertragspartner von Block Services, der Empfang der Post aber "per Vollmacht über eine dritte Person sichergestellt, die unseren Dienst gebucht hat." In Fall von "Querdenken 30 Berlin" stellte sich aber heraus: Weder die im Impressum genannte Person, noch sonst ein Bevollmächtigter ist Block Services bekannt. Die Agentur hat nun angefragt – und wartet auf Antwort des Betreibers.