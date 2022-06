Wegen Wald- und Grasbrandgefahr: Stadt Fellbach schließt Grillstellen

Die Grillstellen im Wald auf dem Kappelberg, in der Lehmgrube in Schmiden, sowie im Langen Tal und am Hartwald in Oeffingen werden wegen Wald- und Grasbrandgefahr bis auf weiteres geschlossen. Das teilte die Stadt Fellbach am Freitag (17.06.) mit.

Die Hitzewelle hat zur Folge, dass die Böden in den öffentlichen Grünanlagen stark ausgetrocknet sind: Ausgedörrte Gräser können schnell Ursache für sich ausbreitende Brände sein. Auch im Wald kann selbst der kleinste Funke fatale Auswirkungen haben und große Schäden anrichten.

Vorsicht auch beim Grillen im Garten

Auch Gartenbesitzer sollten beim Grillen aufmerksam sein. Das Fellbacher Amt für Öffentliche Ordnung bittet die Bürger um besondere Vorsicht: Bereits unachtsam weggeworfene Glasflaschen oder Folien wirken unter Umständen wie eine Brennlupe und entfachen Flammen. Generell gilt im Wald zwischen 1. März und 31. Oktober ein grundsätzliches Rauchverbot.