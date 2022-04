Am Mittwoch sind legale Mountainbike-Trails am Kappelberg in Fellbach offiziell eingeweiht worden. Befahren werden dürfen die Strecken schon seit Mitte Februar. Bereits im Sommer 2021 war der Trail am Katzenkopf in Kernen freigegeben worden. Der Landrat lobt die Kooperation von Mountainbikern, Fußgängern und Naturschützern. Weitere Pisten für Mountainbiker sind derzeit in Waiblingen in Arbeit.

„Als Landkreis sehen wir uns in der Verantwortung, die unterschiedlichen Interessen im Wald