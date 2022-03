In einer Toilette der Zeppelinschule Fellbach hat es am Dienstag (22.3.) erneut gebrannt. Erst am vergangenen Freitag war die Feuerwehr dort im Einsatz. Am Dienstag wurde sie um 10.07 Uhr alarmiert. Drei Fahrzeuge und 15 Einsatzkräfte rückten aus, dazu Rettungsdienst und Polizei.

Auch dieses Mal habe wieder ein Handtuchhalter aus Kunststoff gebrannt. Dadurch sei es auch wieder zu einer "beträchtlichen Verrauchung" und Beschädigung des Toilettenraums gekommen. Gelöscht hat den Brand