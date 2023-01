Zusammenstoß mit Stadtbahn in Fellbach: Autofahrerin eingeklemmt

Am Freitagabend, 20.1, hat es gegen 18.30 Uhr in Fellbach an der Höhenstraße in Fahrtrichtung Waiblingen einen Unfall gegeben. Ein Pkw wollte abbiegen und wurde dabei von einer Stadtbahn erfasst. Die Autofahrerin wurde dabei eingeklemmt und musste aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Sie wurden anschließend ins Krankenhaus gebracht. Zur Schwere ihrer Verletzung könne sie noch nichts sagen, so die Polizei auf Nachfrage. In der Stadtbahn wurde niemand verletzt. Als Folge des Unfalls wurde die Strecke der Stadtbahnlinien U1 und U16 zwischen den Haltestellen Antwerpener Straße und Lutherkirche unterbrochen. Die Stadtbahnen der Linie U1 fuhren nur zwischen Vaihingen-Bahnhof und Antwerpener Straße. Die Stadtbahnen der Linie U16 fuhren nur zwischen Giebel und Antwerpener Straße. Zwischen Antwerpener Straße und der Lutherkirche wurde ein Ersatzverkehr mit Taxis oder Bussen eingerichtet. Der VVS riet, zwischen Bad Cannstatt und Nürnberger Straße auch auf die S-Bahnen der Linien S2 und S3 auszuweichen.

Laut VVS ist die Unfallstelle inzwischen geräumt, die beiden betroffenen Stadtbahnlinien fahren wieder normal (Stand 20.30 Uhr).