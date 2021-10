Es zeichnete sich während der Auszählung der Stimmen am Sonntagabend nach 18 Uhr sehr schnell ab, dass es keinen zweiten Wahlgang in Kaisersbach geben wird. Michael Clauss feierte einen überzeugenden Sieg mit 77,59 Prozent. Amtsinhaberin Katja Müller wurde deutlich abgewählt: Nur 16,91 Prozent der 1419 abgegebenen Stimmen entfielen auf die Noch-Bürgermeisterin. Ab 20. Januar 2022 wird dann der aktuelle Kämmerer, Michael Clauss, in der Hauptverantwortung im Rathaus stehen.

Heiko