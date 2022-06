Das sind die großen Investitionsvorhaben der Gemeinde Kaisersbach

Der Glasfaserausbau, die Entwicklung des neuen Wohngebiets Welzheimer Straße, Investitionen in die Wasserversorgung, ein neues Feuerwehrauto und das Schulhaus Ebni gehören zu den größeren Investitionsvorhaben für Kaisersbach in diesem Jahr und in den nächsten Jahren.

Für das größte Projekt, den Breitband-Ausbau, sind bis 2025 rund 8,5 Millionen Euro eingeplant bei Zuschüssen von etwa 7,6 Millionen Euro. Den Haushaltsplan hat der Kaisersbacher Gemeinderat nun verabschiedet, vergleichsweise spät im Jahr, bedingt durch die Personalwechsel im Rathaus.

„Trotzdem waren wir bei den Einnahmen vorsichtig unterwegs“

„Der vorgelegte Plan steht nach finanziell schwierigen Jahren für vorsichtigen Optimismus für die Kaisersbacher Finanzen“, hatte Bürgermeister Michael Clauss unlängst in seiner Haushaltsrede gesagt. Die Gemeindeverwaltung habe mit dem Haushaltsplan 2022 das beste Planergebnis der vergangenen Jahre für den laufenden Etat präsentiert. „Und trotzdem waren wir bei den Einnahmen vorsichtig unterwegs.“ Keiner wisse, wie sich die weltpolitischen Entwicklungen auf die Konjunktur weiter auswirkten, gab Clauss zu bedenken. „Wir haben an einigen Stellen die Erträge daher vorsichtiger geschätzt, als es die laufenden Buchungen derzeit hergeben würden.“

Bei den Ausgaben machten sich Sparmaßnahmen bemerkbar. Kaisersbach habe den niedrigsten Personalbestand aller Gemeinden im Kreis. Das Gehalt des Bürgermeisters und dessen Verfügungsmittel seien niedriger angesetzt.

„Wir haben große und wichtige Infrastrukturprojekte vor uns“

Zu den Schulden berichtete der Schultes: „Nominell ist die Gemeinde Kaisersbach derzeit schuldenfrei.“

Aber: „Wir haben große und wichtige Infrastrukturprojekte vor uns.“ Zwar wurde die geplante Verschuldung gegenüber Hochrechnungen deutlich reduziert. Dennoch werde der Schuldenstand im schlechtesten Fall auf rund 3,6 Millionen Euro ansteigen, so Clauss. (Das könnte in den nächsten vier Jahren der Fall sein.) „Die Maximal-Verschuldung tritt normalerweise nie ein. Aus heutiger Sicht ist die finanzielle Planung der Investitionen und der Anteil der Kredite vertretbar“, so Michael Clauss.

„Für die Umsetzung der großen Projekte ist Personal notwendig“

Probleme bei den Projekten sah er eher in der Umsetzung, mit Blick auf den sehr niedrigen Personalbestand und die geringen Kosten für die Mitarbeiter. „Für die Umsetzung der großen Projekte ist Personal notwendig: eigenes Personal oder teures Fremdpersonal“, gab Clauss zu bedenken.

Wichtig sei, weiterhin die Konsolidierung fortzusetzen, damit nachhaltig ein ausgeglichener und positiver laufender Etat erreicht werden könne.

Erfreuliches Plus an Erträgen

Kämmerer Florian Schwarz hatte den Gemeinderäten bereits unlängst das Zahlenwerk im Detail vorgestellt. In diesem Jahr wird Kaisersbach voraussichtlich ein Plus von 450 000 Euro an Steuern verbuchen können, darunter rund 350 000 Euro mehr an Gewerbesteuer sowie rund 480 000 Euro mehr an Zuweisungen sowie Mehreinnahmen an Entgelten. Das führt zu einem erfreulichen Plus an Erträgen im laufenden Gemeindebetrieb.

Dem stehen steigende Aufwendungen gegenüber: rund eine Viertelmillion mehr an Sach- und Dienstleistungen, vor allem für den Erhalt der Infrastruktur, für die Digitalisierung der Verwaltung und ein Strukturgutachten zum Thema Wasser. Ebenfalls steigen werden Aufwendungen für den evangelischen Kindergarten, die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage.

Rechnet man alle Aufwendungen und Erträge der Gemeinde gegen (ohne Abschreibungen), ergibt sich für 2022 ein Wert von rund 321 000 Euro, der allerdings in den Folgejahren sinkt, gab der Kämmerer einen Ausblick.

Mit den Investitionsvorhaben hatte sich der Gemeinderat bereits im vergangenen Jahr beschäftigt.

Seitdem hat sich die Baukonjunktur verändert. Für das Baugebiet Welzheimer Straße wurde die Kostenberechnung daher nach oben angepasst.

Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer bleiben wie gehabt

Wasser- und Abwassergebühren werden 2022 nicht erhöht. Auch die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer bleiben wie gehabt.

Auch der Kämmerer hielt fest, dass ein ausgeglichener Haushalt fast erreicht, die Haushaltskonsolidierung aber fortzuführen sei, notwendige Investitionen umzusetzen seien und das Ziel sei, ein dauerhaftes positives Ergebnis zu haben.

Soweit einige Eckpunkte des gemeindlichen Haushalts, den der Kämmerer den Gemeinderäten unlängst vorgestellt hatte.

In der jüngsten Sitzung des Gremiums hatte sich noch eine Änderung ergeben, nämlich, dass die Kassenkredite von 1,1 auf drei Millionen Euro erhöht werden sollen. Das sorgte für Nachfragen im Gemeinderat. Es handele sich um einen kurzfristigen Liquiditätskredit, falls in nächster Zeit hohe Rechnungen von der Telekom wegen des Glasfaserausbaus kommen, erklärte der Bürgermeister. „Die Gemeinde hat sich verpflichtet, gegenüber der Telekom die Gesamtinvestition für den Glasfaserausbau als Zuschuss auszubezahlen“, heißt es dazu in der Sitzungsvorlage. Dafür bekomme die Gemeinde im nächsten Schritt Investitionszuschüsse von Bund und Land von 90 Prozent. „Zwischen Auszahlung an die Telekom und dem Eingang der Fördergelder kann ein zeitliches Delta von mehreren Wochen/Monaten entstehen, so dass eine Zwischenfinanzierung in Form eines Kassenkredits notwendig sein kann.“