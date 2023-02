Feuerwehr Kaisersbach: 34 Einsätze in 2022 und 519 Hilfsstunden geleistet

Die Feuerwehr Kaisersbach wurde im vergangenen Jahr zu 34 Einsätzen gerufen, hat sich technisch erneuert, blieb personell konstant und ist nach der Corona-Flaute im Übungsbetrieb wieder aktiv. Zum Jahreswechsel 2023/2024 soll die Feuerwehr den Ersatz für ihr altes Löschfahrzeug LF8 erhalten.

37 Übungsabende mit 434 Einsätzkäften

Zwar ging während der Pandemie im Übungsbetrieb zeitweise nicht viel, dennoch war die Feuerwehr jederzeit zum Schutz der Bürger in Notlagen, zur Menschenrettung oder zur Unterstützung des Rettungsdienstes einsatzbereit, versicherte Kommandant Markus Rader. Mit Ausnahme von Einsatzdienst und den Gerätewarten hatte die Einsatzabteilung ihre Aktivitäten eingestellt. Der Übungsdienst pausierte vom 15. März bis 15. April 2022.

Seitdem wurden 37 Übungsabende absolviert, an denen 434 Einsatzkräfte beteiligt waren. Hinzu kommt eine Übung mit dem DRK-Ortsverein Alfdorf/Welzheim und eine weitere mir der DLRG am Ebnisee zum Thema Wasserrettung. Im Oktober wirkten die Kaisersbacher bei der kreisweiten Katastrophenschutzübung zum Thema Starkregen und Hochwasser im Murrtal mit. Großschadenslagen wie etwa Orkane und Waldbrände standen im Fokus einer Übung im Dezember beim Feuerwehrführungshaus.

Und auch sonst liegt ein aktives Jahr hinter den Feuerwehrmitgliedern. Wie aus dem Bericht von Kommandant Rader hervorging, seien sie zu 34 Einsätzen mit insgesamt 519 Stunden zur Hilfe geeilt - diese teilten sich auf in 13 Brandeinsätze, 20 technische Hilfeleistungen und einen Fall, bei dem ein Fachberater aus Kaisersbach zur Überlandhilfe angefordert wurde.

Die Wehr war zudem bei zwei Wasserlieferungen für die Kräuterterrassen, fünf Verkehrsabsicherungen und zwei Brandsicherheitwachdiensten für Veranstaltungen zur Stelle. Damit blieben die Einsatzzahlen unter dem Rekordjahr 2020 mit 39 Einsätzen. Der außergewöhnlichste Einsatz, der mit einer defekten Wasserleitung im Ortsteil Mönchhof seinen Anfang nahm, mündete in einer gelungenen Gemeinschaftsaktion. Feuerwehr, Bauhof, Wassermeister und THW Backnang halfen zusammen beim Aufbau der benötigten kurzfristigen Löschwasserversorgung.

Markus Rader für weitere fünf Jahre als Kommandant bestätigt

In der 81 Mitglieder zählenden Feuerwehr Kaisersbach leisten 58 Aktive, davon drei Frauen, freiwilligen und unbezahlten Einsatz, 365 Tage im Jahr und rund um die Uhr. Auch 15 Kinder und Jugendliche sowie acht Altersfeuerwehrkameraden sind aktiv. Der Altersdurchschnitt liegt nach Auskunft des Kommandanten bei 39 Jahren. In den sechs Jahren seiner Amtszeit habe sich die Wehr personell nahezu verdoppelt: Als er anfing, waren 34 Mitglieder aktiv dabei. Zwei Mitglieder der Jugendfeuerwehr wurden in die aktive Wehr aufgenommen und drei externe Kameraden sind als Neumitglieder hinzugestoßen.

Rader, der bei der Hauptversammlung für weitere fünf Jahre als Kommandant bestätigt wurde, führt die positive Mitgliederentwicklung auf eine verstärkte Mitgliederwerbung, gute Brandschutzerziehung und einen gut besuchten Tag der offenen Tür zurück. Zu den Highlights seiner sechsjährigen Amtszeit zähle die Gründung der Alterwehr im Jahr 2018 zusammen mit dem heutigen Obmann Paul Fuchs. Sehr lange in Erinnerung bleiben werde ihm gewiss der Einzug ins neue Feuerwehrhaus mit der Einweihungsfeier im Jahr 2018. „Solch ein Ereignis erlebt nicht jeder Kommandant und wenn, dann nur einmal im Leben.“ Im Zuge des Neubaus vollzog sich für die Wehr eine Zeitenwende: Zum einen wurde die Truppe mit neuer persönlicher Schutzausrüstung versorgt.

Vor allem die Feuerwehrtechnik erhält eine neue Struktur, der Umstieg von analog auf digital. Die Funkzentrale wurde bereits auf den aktuellen Stand gebracht. Die Umkleiden mitsamt Fahrzeughalle erhielten Alarmbildschirme. Zusätzlich zur Standardalarmierung gehen Alarmrufe nun per SMS an die Einsatzkräfte raus. In den Einsatzfahrzeugen wurden die Kommunikationskanäle der Feuerwehr um Mobilfunk und digitale, per Tablet abrufbare Einsatz- und Alarmpläne ergänzt.

Sollte die digitale Technik einmal störungsbedingt ausfallen, kann die Feuerwehr rasch ausweichen: Die Gemeindeverwaltung hat die Feuerwehr im Zuge der Krisenvorsorge mit autarken Kommunikationsmitteln ausgerüstet. Im Fall einer flächendeckenden Notsituation bleibt die Feuerwehr dank Notstromversorgung im Feuerwehrhaus leistungsfähig. Das Feuerwehrhaus erfüllt bei Stürmen und Sonderlagen eine wichtige Funktion als Feuerwehrführungshaus. Dies erlaube die Auswertung hoher Einsatzfrequenzen.

Neuerung im Fuhrpark soll zum Jahreswechsel 2023/2024 anrollen

Der nächste große Freudentag steht der Wehr planmäßig womöglich noch dieses Jahr, spätestens dann 2024 bevor, wenn das neue Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20 ausgeliefert und eingeweiht wird. Die Ersatzbeschaffung eines weiteren Fahrzeugs sei bereits in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt, stellte Bürgermeister Michael Clauss in Aussicht und verdeutlichte, wie wichtig die Feuerwehr vor Ort ist. „Es ist nicht selbstverständlich, dass in unserer Gesellschaft Tag und Nacht Menschen für Notlagen für uns bereitstehen.“

Ihm sei es ein Anliegen gewesen, „gerade vor Weihnachten einige Einrichtungen zu besuchen und symbolisch für den Einsatz und die Bereitschaft Danke zu sagen“. Clauss besuchte neben Polizei, Rettungswache, Bauhof und Altersheim auch die Kommandantschaft der Feuerwehr, der er allerbeste Noten gab: Mit der Feuerwehr Kaisersbach verfüge die Gemeinde über „eine jederzeit einsatzbereite und verlässliche Wehr, eine der besten im Kreis sogar“.

Kaisersbach liege unter den 31 Städten und Gemeinden im Rems-Murr-Kreis, gemessen an den Feuerwehraktiven je Einwohner im Schwäbischen Wald, ganz vorne und kreisweit auf Platz zwei. „Zusammen mit Spiegelberg sind wir spitze im Kreis. Und darauf können wir stolz sein.“

Führungskräfte und Aktive für langjährigen Verdienste geehrt

Befragt zu den Herausforderungen der näheren Zukunft erwähnt Clauss die anstehende Optimierung der Löschwasserversorgung in den Ortsteilen. Er geht von einem Mehrjahresprojekt aus. „Dafür wurde eine hydraulische Netzberechnung für die Trinkwasserversorgung beauftragt“, so der Bürgermeister.

Auf Basis der Resultate werde der Handlungsbedarf für die einzelnen Ortsteile festgelegt - wenn etwa Wassermenge und Wasserdruck für die Trinkwasserversorgung ausreichend seien, nicht aber für größere Löscheinsätze. „Dann wird man in Einzelfällen ersatzweise über Löschwasservorräte in Ortsteilen reden.“

Im Zuge der Jahreshauptversammlung wurden Führungskräfte und Aktive zum Dank für ihre hervorragenden langjährigen Verdienste geehrt. Michael Riedel und Markus Gall erhielten das Ehrenzeichen des Landes für ihren 25-jährigen Feuerwehrdienst. Das Ehrenzeichen für 40 Jahre bekamen Reiner Hinderer, Rolf Wurst, Roland Oesterle, Günter Deeß und Kurt Lindauer. Als Dank und Anerkennung für langjährige Aktivität in der Führungsmannschaft überreichte Kommandant Rader mehrere Ehrenzeichen des Kreisfeuerwehrverbands Rems-Murr.

Die bronzene Auszeichnung ging an Michael Riedel. Das silberne Ehrenzeichen erhielt Stefan Fuchs. Das Ehrenzeichen in Gold überreichte Rader an Kurt Kugler, der für seine überdurchschnittlich langjährige Einsatzbereitschaft und hervorragende Leistung mit „Standing Ovations“ in die Alterswehr aufgenommen wurde. In seiner 45 Jahre andauernden Feuerwehrlaufbahn war Kurt Kugler unter anderem 20 Jahre stellvertretender Kommandant.

Michael Waldmann und Karl Hinderer wurden zum Oberfeuerwehrmann sowie Nina Rader, Stefan Fuchs und Michael Riedel zum/zur Oberbrandmeister/-in befördert. In den letzten sechs Jahren rückte die Wehr zu 169 Einsätzen aus und leistete 3658 Einsatzstunden. Dabei wurden 27 Menschenleben gerettet.