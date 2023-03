Kaisersbach: Das plant Bürgermeister Michael Clauss für die Zukunft

„Wir können nicht alles sofort lösen, aber wir werden uns darum kümmern“, verspricht Michael Clauss, Bürgermeister der Gemeinde Kaisersbach im Schwäbischen Wald, wenn er an die vielen Wünsche in seinem E-Mail-Postfach denkt. Seit seiner Wahl am 24. Oktober 2021 und dem Amtsantritt am 20. Januar 2022 ist schon „einiges an Wasser den Bach hinuntergelaufen“. Sprich, es wurde schon Großes angepackt.

Bürgermeister Clauss erzählt von der enormen Einsatzbereitschaft der Kaisersbacher Bevölkerung und hat gleich zu Beginn ein passendes Beispiel parat: „Im Hochsommer war eine Wasserleitung in Richtung Mönchhof, zur wohl ungünstigsten Jahreszeit, mehrmals gebrochen. Eigentlich würden nun europaweite Ausschreibungen folgen, aber hier handelte es sich um eine echte Notlage. Die Trinkwasser- und Löschwasserversorgung war nicht mehr gegeben. Und von der gedanklichen Planung des Projekts bis zum Anrücken der Bagger dauerte es gerade mal drei Wochen“, erzählt Clauss. „Das sofortige Umsetzen mit Hilfe der Kaisersbacher Bevölkerung, der Wassermeister, des THW, der Feuerwehr und der Gewerbetreibenden funktionierte hier tadellos“, lobt der Kaisersbacher Bürgermeister.

Auch hat er ein besonderes Auge auf die Kommunikation gegenüber der Bürgerschaft und er hat diese „auf vielen Ebenen“ ausgebaut. Um mehr Transparenz für die kommunale Rathausarbeit zu schaffen, rief er zahlreiche Info-Veranstaltungen ins Leben, wie die von ihm gegründete „Feierabend-Schwätzede“. Hier wird vor Ort mit den Betroffenen von Angesicht zu Angesicht nach Lösungen gesucht. Als nennenswerten Punkt bringt er die Ortsdurchfahrt in Ebni ins Gespräch, die zeitweise gesperrt werden musste und einige Geschäfte dadurch nicht mehr erreicht werden konnten. „Durch die ungefilterte Kommunikation war es jedoch vorab realistisch, einige Engpässe zu benennen und so gut als möglich gegenzusteuern“, erinnert sich der frühere Finanzchef der Gemeinde Kaisersbach. Und diese Form der Kommunikation ist ihm sehr wichtig: „Vielen Dank, dass Sie zu uns vor Ort kommen und uns informieren“, sei ein Tenor der Bevölkerung, so Clauss. „Die Information auf vielen Kanälen und die Einbindung der Bürgerschaft machen oft den Unterschied“, sagt Michael Clauss.

Glasfaserausbau für alle Wohn- und Gewerbebereiche bis 2025

Auch über die Homepage des Rathauses, die Kaisersbach-App, die Welzheimer Zeitung, soziale Medien oder die Bürgersprechstunde könne dieser Austausch zwischen Gemeinde und Bevölkerung erfolgen. Sozusagen eine Transparenz auf allen Ebenen. Um Kaisersbach als Wohn- und Arbeitsort „noch attraktiver“ zu machen, sollen bis zur ersten Jahreshälfte 2025 alle Bürger in den Genuss des schnellen Internets kommen. Der notwendige Glasfaserausbau für den Wohn- und Gewerbebereich ist deshalb eines der größten Projekte der letzten Jahrzehnte, da laut Bürgermeister „in jedem Teilort gebuddelt werden muss“. Nun gibt es neben dem vorhandenen Zeitplan auch zeitlich eingeplante Abschnitte, hier ist die Fertigstellung des Sandlandes bis Ende Juni zu nennen. Auch würde er in seiner ersten Amtszeit gerne den Traum der Ortskernentwicklung anstoßen. Eine schöne Ortsmitte mit Wohlfühlfaktor sozusagen. So könnten neu ins Leben gerufene Veranstaltungen, wie beispielsweise der im letzten Jahr erstmals stattgefundene Sommerempfang oder das Kaisersbacher Kerzenleuchten, noch mehr Aufmerksamkeit erlangen. Michael Clauss hebt an dieser Stelle nochmals explizit das Engagement der Kaisersbacher Unternehmen, ortsansässigen Vereine wie auch der Mitwirkenden der Kräuterterrassen, MomentMal und Landfrauen hervor. Auch mit Blick auf das kommende Dorffest, das nach vier Jahren im Sommer 2023 endlich wieder stattfinden soll.

Rathaus ermöglicht zukünftig eine mobile Bankberatung

Hohe Priorität hat laut Michael Clauss auch die eigene Kaisersbacher Trinkwasserversorgung. Clauss nennt dies ein „wichtiges Zukunftsprojekt“, denn neben wirtschaftlichen Aspekten soll die interne Versorgungssicherheit noch besser gewährleistet werden. Der Kaisersbacher Bürgermeister behält parallel die Wohn- und Gewerbeentwicklung im Blick, aber auch die allgemeine Infrastruktur und Nahversorgung, wie genügend Metzger, Bäcker, Gastronomen, Ärzte und eine Bank vor Ort zu wissen. Letzteres konnte das Rathaus bei der Volksbankfilialschließung, der Backnanger Volksbank, nicht ganz verhindern und auch nicht vollständig ersetzen, aber man fand einen Kompromiss: Da die Kunden zukünftig nur einen Bankautomaten vorfinden, wird das Rathaus als neutraler Ort zukünftig eine mobile Bankberatung ermöglichen. Auch sind über die Rathaus-Homepage die Öffnungszeiten der Lebensmittelläden, die oftmals nicht mehr durchgehend sind, einsehbar. Michael Clauss lächelt, wenn er von dieser Transparenz zwischen Rathaus und Bürgern erzählt. Man spürt, es ist ihm wichtig, und er holt nochmals aus, als er vom Baugebiet in der Welzheimer Straße erzählt: „Auch hier ist Kommunikation ein wichtiger Aspekt, wenn es um Problemlösungen und die vorbereitenden Maßnahmen geht. Hierzu zählen Maßnahmen wie die Schallauswirkung, notwendige Grundwassermessungen, eine generelle Klärung der Eigentumsverhältnisse, Ausgleichsflächen für Feldlerchen und Untersuchungen und Beseitigungen von etwaigen Kampfmitteln des Zweiten Weltkrieges.“ Bürgermeister Clauss findet außerdem den Begriff „Verwaltung“ für seine Rathausmannschaft nicht mehr zeitgemäß. Denn die Kolleginnen und Kollegen „gestalten“ die Themen für Kaisersbach, sie verwalten nicht nur. Mit einer externen und internen Personalaufstockung möchte Michael Clauss alle anstehenden Themen noch schneller voranbringen, welche sich gerade auf 15 bis 20 Themen konzentrieren.

„Man muss hier wissen, dass dies ein Wert ist, den regulär größere Gemeinden zu leisten haben, und Kaisersbach ist hier als eine der kleinsten Gemeinden im Rems-Murr-Kreis durchaus gefordert“, so Clauss. Das neue Rathausteam sei in Kaisersbach „bereit für mehr“. So konnte die Gemeinde erstmals seit Jahren wieder einen ausgeglichenen Haushalt verbuchen. „Ich bereue keinen einzigen Tag und bin nach wie vor froh, bei der Wahl angetreten zu sein“, schwärmt Michael Clauss, wenn er auf die vergangenen Monate zurückblickt. Er wünscht sich, „dass die Kaisersbacher öfters stolz auf sich selbst sind“, so Clauss. „Die Kaisersbacher sollten sich bewusstwerden, dass man hier mit einer hohen Lebensqualität wohnen und arbeiten kann“, so Clauss. Am Schluss erzählt der Bürgermeister von einer persönlichen Anekdote, die ihn heute noch schmunzeln lässt: Er sei eines Tages im örtlichen Lebensmittelladen von einem Kaisersbacher angesprochen worden, der dringend auf eine Feier musste. Den notwendigen Krawattenknoten bekam er in der Eile nicht hin, aber mit den Worten „Sie sind Bürgermeister, Sie können Krawattenknoten binden“, wandte er sich hilfesuchend an den Bürgermeister, und dieser half natürlich sofort aus. Für ihn ein kleines, aber emotionales Highlight, an das er sich bis heute gerne zurückerinnert.