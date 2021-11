Ein 55 Jahre alter Mann hat sich in einer Hotel-Küche in der Winnender Straße eine leichte Rauchgasvergiftung zugezogen. Er musste vor Ort behandelt werden. Wie die Polizei mitteilt, war die Feuerwehr Kaisersbach aufgrund einer Rauchentwicklung in der Küche des Hotels am Mittwoch gegen 13.30 Uhr gerufen worden und mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften ausgerückt. Vor Ort konnte schnell Entwarnung gegeben werden - auf dem Herd vergessene Kunststoffboxen hatten zu kokeln begonnen und