Wie groß die Solidarität nach dem Großbrand am vergangenen Dienstag, 28. Dezember, in Gmeinweiler war, hat das lange Dankschreiben der örtlichen Feuerwehr deutlich gezeigt. Diesem umfassenden Dank wollen sich jetzt auch die Betroffenen selbst anschließen. In einem Brief an die Redaktion schreiben sie:

„Auch wir als Betroffene sagen, etwas später, aber umso herzlicher, Danke für alles und an alle! Da der erste Schock bei uns fast vorüber ist, können wir nun wieder einigermaßen