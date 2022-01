Vergangene Woche musste die Kaisersbacher Feuerwehr zu einem Großeinsatz ausrücken. Am Dienstag, 28. Dezember, stand eine Lagerhalle im Ortsteil Gmeinweiler in Flammen. Um die Mittagszeit war dort aus nach wie vor ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Laut Polizei wird in den kommenden Tagen ein Gutachter den Brandort untersuchen.

Bis spät in die Nacht hinein waren die Einsatzkräfte vergangenen Dienstag vor Ort, in direkter Nachbarschaft zum Schwabenpark, im Einsatz.