Nach Rohrbrüchen: Wasserleitung zum Mönchhof wird kurzfristig repariert

Die Wasserleitung zum Kaisersbacher Ortsteil Mönchhof wird so bald wie möglich repariert. Dafür plant die Gemeinde 100.000 Euro ein. Das hat der Gemeinderat in der jüngsten Sitzung kurzfristig beschlossen.

"In den letzten zwei Wochen hat sich die Situation zugespitzt"

Die Gemeinde hatte diesen Tagesordnungspunkt nachgeschoben und um die Ermächtigung für eine kurzfristige Reparatur der Wasserleitung zum Mönchhof gebeten. „Ein wirklicher Notfall muss vorliegen für einen kurzfristigen Tagesordnungspunkt“, erklärte Bürgermeister Michael Clauss. Im Ortsteil Mönchhof bestehe eine akute Notsituation. Es sei die Versorgungssicherheit gefährdet. „Es gab in der Vergangenheit immer mal wieder Rohrbrüche in der Wasserleitung zum Mönchhof“, erinnerte Clauss. „In den letzten zwei Wochen hat sich die Situation zugespitzt.“ Er berichtete von zwei Rohrbrüchen allein in einer Woche.

Wohl von Menschen und Tieren gefährdet

Die Versorgungssicherheit mit Trinkwasser sei nicht nachhaltig gesichert für den Ortsteil Mönchhof. Das Wohl von Menschen und Tieren sei gefährdet. In der vergangenen Woche sei es relativ schnell gelungen, den Bruch zu orten, trotzdem habe es mehrere Stunden gedauert. Clauss sprach in dem Zusammenhang auch von einer möglichen Hygienegefahr für einen Milchbetrieb, einem drohenden Ausfall von einem Gaststättenbetrieb und einer „hohen Gefährdung von Löschwassereinsätzen, wenn es dort brennt“.

Weiterer Abschnitt soll mittelfristig Wasserleitung zum Brandhöfle beinhalten

Gemeinderat Martin Hofmann empfahl, bei den Arbeiten auch den Ortsteil Brandhöfle einzubeziehen. „Das haben wir im Blick“, so Michael Clauss. Die nun beschlossene dringliche Reparatur umfasst zunächst die rund 300 Meter Wasserleitung zum Mönchhof. Ein weiterer Abschnitt soll mittelfristig den rund einen Kilometer Wasserleitung zum Brandhöfle beinhalten.

Die Gemeinde plant eine Direktvergabe des Auftrags, will aber dennoch den Preis des Anbieters prüfen. „Aus heutiger Sicht kommen wir wirtschaftlich vernünftig durch“, sagte der Bürgermeister auch auf eine entsprechende Frage von Gemeinderätin Birgitta Braun-Calka.