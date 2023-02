Noch dominiert die Ruhe in den Kaisersbacher Kräuterterrassen

Zwischen den Fußspuren eines Menschen im sonst unberührten Schnee laufen kreuz und quer die eines kleinen Tieres. Es ist so ruhig in den Kaisersbacher Kräuterterrassen, dass einzelne Tautropfen zu hören sind. Das Schneedach des kleinen Gerätehäuschens leuchtet hell in einigen wenigen Sonnenstrahlen, Kübel und Beete sind schneebedeckt, Gießkannen und Wassertröge wohl verwahrt.

Der Rosenbogen grüßt ohne seine Blütenpracht, die Rispen der Jahrespflanze 2022, die Brennnessel, stehen starr und ohne jegliches Grün. Bald wird ihre Nachfolgerin eingepflanzt.

Noch ist Winterpause. Seit Eichen und die späten Apfelsorten ihre Blätter, Lärchen ihre Nadeln abgeworfen haben, hat im Kalender der Natur der Winter begonnen. Heimische Pflanzen sind auf Lichtmangel und Kälte eingestellt. Es heißt: „Im Sommer sind die Pflanzen reich, im Winter werden sie kalt und wollen schlafen.“ Von kurzen, warmen Phasen lassen sie sich nicht aus der Winterruhe bringen. Die Natur ruht sich aus und sammelt neue Kräfte, auch in den Ästen unter Eis und Schnee. Die Pflanzen treiben erst aus, wenn es im Frühjahr deutlich heller und milder ist.

Unter den Namensschildchen in den Beeten der Kräuterterrassen, die aus dem Schnee ragen, ist aber auch jetzt schon mächtig etwas los. Erste kleine grüne Spitzen, die den Schnee durchbohrt haben und in die Helligkeit drängen, künden davon. Es geht wieder los!

„Wenn wir keinen Winter hätten, wäre der Frühling nicht so angenehm“, weiß eine Gartenfreundin und läuft von Beet zu Beet. Sollte sich eine Wühlmaus hierher verirrt haben, dann hat sie keine großen Chancen. Wenn der Knoblauch erst einmal wieder blüht und „duftet“, dann ist es „aus mit lustig“.

Das dachten sich einst auch die alten Griechen und gaben ihren Frauen Knoblauch in die Speise, um sich die Konkurrenz vom Hals zu halten. Der kurz geschnittene Lavendel im Schnee gibt beim kräftigen Reiben zwischen Daumen und Finger noch einen leichten Duft von sich, oder ist es nur die Erinnerung an den süßlich-herben Geruch?

„Wir schleppten Heuballen aus dem Schober heran, eng zusammengepresst wie Tabak, in denen sich saftige Gräser und wilde Blumen gehalten hatten. Ein ganzer Sommer duftend in unseren Armen“, heißt es in Erinnerungen. Ein Arm voller getrockneter Lavendelrispen, die im Feuer verbrennen, bringt auch im Winter den Sommer ins Haus.

Ein paar Namensschildchen haben Wind und Wetter in Schräglage gebracht, heute aber fehlt - Gott sei Dank - die frische Brise vom Tal hinauf zu den Kräuterterrassen, die an heißen Sommertagen für alle arbeitenden Beetpatinnen so wohltuend ist.

Das Beet mit den Färbekräutern glich im Sommer einem grünen Dschungel voller Farben und Gerüche. Jetzt ist es abgeräumt, liegt wie erstarrt da. Kommt diese ganze Pracht auch wirklich wieder? Letzte Rosenblüten des vergangenen Sommers stehen noch, sind aber schon lange verwelkt. Nicht lange, und neue Knospen in strahlenden Farben werden sie verdrängen. Und da, die Reste einer Lampionblume. Sie ist nur noch ein zartes, durchsichtiges Gewebe. Rechtzeitig im Herbst ins Haus geholt, erfreut sie mit ihrer leuchtenden Farbe die ganze Winterzeit über. Ein paar Pfefferminzblätter konnten den Temperaturen trotzen, sie haben noch Aroma. Viel mehr ist im Beet der Teekräuter nicht zu sehen. Ach, jetzt einen heißen Tee!

Die Pflanzen „fahren im Frühling aus der Haut“, meinte Wilhelm Busch. Und wir warten, dass das bald geschieht und sie wieder da sind: „Moila“ (Maiglöckchen), Glotzerla (Stiefmütterchen), Märzbleamle (Leberblümchen) und Bettsoicher (Löwenzahn).