Ohne Wasser: Wasserrohrbruch in Kaisersbach-Mönchhof

In der Nacht vom vergangenen Freitag auf Samstag gab es beim Kaisersbacher Ortsteil Mönchhof einen Wasserrohrbruch. Bis in die Mittagsstunden am Samstag war das Leck in 1,50 Meter Tiefe lokalisiert, ausgegraben und das defekte Leitungsstück auf einer Länge von vier Metern ersetzt.

Die Trinkwasserversorgung war dadurch im Ortsteil Mönchhof bis Samstagmittag unterbrochen. „Vielen Dank an Bauhof, Wassermeister und Bauunternehmer Thomas Enz, die über viele Stunden im Einsatz waren“, so Bürgermeister Michael Clauss.

Die Wasserleitung zum Mönchhof steht beim Maßnahmenprogramm der Leitungserneuerungen oben auf der Prioritäten-Liste. Der wiederholte Rohrbruch in dem zu erneuernden Leitungsabschnitt zeigt die Notwendigkeit nochmals auf.