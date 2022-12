Rodelzentrum Kaisersbach: Ski-Lift & Co sind startbereit, wenn's richtig schneit

Das Rodelzentrum Kaisersbach ist für die diesjährige Wintersaison vorbereitet: Die Ski- und Schlittenlifte sollen wieder in Betrieb genommen werden und somit zahlreichen Familien und Besuchern eine Freude bereiten. Für das Wochenende war der erste Schnee vorhergesagt.

Aber: „Es müssen mindestens zehn Zentimeter Schnee liegen. Wenn nicht, dann können wir weder Ski-, noch Schlittenlifte eröffnen“, sagt Werner Brennenstuhl (82), Helfer und Vater des Geschäftsführers Uwe Brennenstuhl. Laut seinem Sohn hänge es auch von der Bodenbeschaffenheit ab: „Je nachdem, wie fest oder wässrig der Boden ist. Wenn der Boden gefroren ist, dann brauchen wir weniger Schnee.“

Schulklassen und Freizeitgruppen spielen wichtige Rolle

Eine wichtige Rolle für die Inbetriebnahme spielen zudem auch die Schulklassen und Freizeitgruppen: „Die Schulklassen sind unter der Woche in Heimen untergebracht, die sie im Voraus buchen. Die Freizeitgruppen kommen am Wochenende in den Heimen unter“, so Uwe Brennenstuhl. Im vergangenen Jahr fungierten jene Heime jedoch als Flüchtlingsunterkünfte für Ukrainer. Somit fielen die jungen Besucher samt Freizeitgruppen gänzlich weg. Ím Jahr 2021 lag außerdem auch wenig Schnee. Im Jahr 2020 lag zwar Schnee auf der Piste, doch durften die Lifte wegen der coronabedingten Einschränkungen nicht in Betrieb genommen werden.

Schlittenfahrer haben die Wahl zwischen Einzelfahrkarte und Zehner-Karte

Das Angebot der Ski- und Schlittenlifte sehe nun wie folgt aus: Schlittenfahrer haben die Wahl zwischen einer Einzelfahrkarte und einer Zehner-Karte. „Pro Fahrt wird gezwickt, und somit wird jede Runde bezahlt und gezählt“, so Werner Brennenstuhl, früherer selbstständiger Kaufmann. Genaue Preise standen bei Redaktionsschluss jedoch noch nicht fest. Laut Werner Brennenstuhl seien vor allem die Schlittenfahrten sehr beliebt, während „das Skifahren auf dem absteigenden Ast“ sei. Ein möglicher Grund sei die kostspielige Anschaffung der Skiausrüstung. „Für Schuhski, Stöcke und Kleidung zahlt eine Person 150 bis 250 Euro.“ Zwar gibt es am Rodelzentrum keine Skiausrüstung zum Mieten, dafür könne sich der Besucher jedoch einen Schlitten leihen. Der zu bezahlende Betrag hänge unter anderem von der Anzahl der Fahrten ab.

"Wir sind startklar"

Für die Saison zeigt sich Uwe Brennenstuhl, hauptberuflich Software-Entwickler, optimistisch: „Wir sind startklar. Das Kassenhaus ist schon instand gesetzt.“ Sein Vater fügt hinzu: „In den vergangenen drei Jahren haben wir einige Reparaturen durchgeführt. Die TÜV-Prüfungen wurden auch schon gemacht.“ Die Prognose von Uwe Brennenstuhl: „Ich bin zuversichtlich, dass es im Januar schneien wird, wie in den vergangenen zehn Jahren. Es sollte bereits am 28. und 29. Dezember Schnee fallen.“ Das Rodelzentrum hat bisher noch nicht geöffnet. Bei Neuschnee finden Interessenten aktuelle Informationen unter www.rodelzentrum.de/Startseite.