Sommerempfang in der Kaisersbacher Ortsmitte: Warum die Premiere gelungen ist

Was für ein charmanter Abend: ein blauer Sommerhimmel, Kaisersbachs „gute Stube“ um die Kirche mit einladender Dekoration und vielen Sitzplätzen versehen, viele fleißige Helfer zum Wohl der Gäste, eine angenehme Kombination aus Unterhaltung und Kommunalpolitik und eine entspannte Atmosphäre - das waren die Zutaten für eine gelungene Premiere. „Herzlich willkommen zum ersten Kaisersbacher Sommerempfang in der Ortsmitte“, begrüßte Bürgermeister Michael Clauss die Gäste.

Die Besucher waren aus Kaisersbach und der näheren und weiteren Umgebung gekommen. So hatten sich der Bundestagsabgeordnete Jürgen Braun von der AfD, der stellvertretende Bürgermeister von Alfdorf, Manfred Fritz, sowie die Bürgermeister von Gschwend, Christoph Hald, von Weissach im Tal, Daniel Bogner, sowie von Auenwald, Kai-Uwe Ernst, eingefunden. Polizeipräsident Reiner Möller war gekommen, ebenso Vertreter von Feuerwehr, DRK, DLRG, THW, Vereinen, Kirchen, Schulen, Kindergärten, Unternehmerschaft, der Volksbank Welzheim sowie der Kreissparkasse Waiblingen. Die Familie des Kaisersbacher Schultes war beim Sommerempfang dabei, Waldfee Kim-Laura Rützler ebenfalls.

Schwäbische Waldfee im Gespräch: „Wir haben eine ganz tolle Heimat“

Die märchenhafte Botschafterin des Schwäbischen Waldes bat der Schultes denn auch gleich zum Gespräch. Die sympathische Repräsentantin plauderte über ihr Amt und warb für die Region. „Wir haben eine ganz tolle Heimat“, sagte sie und ermunterte, sie zu genießen und auch Freunde aus ganz Deutschland hierher zu holen.

Was tut ein Waldschrat? „Der macht, was er will.“

Und es gibt auch einen Schwäbischen Waldschrat. Er heißt Sven Vollbrecht, kommt aus Backnang und ist der Vertreter einer Facebook-Gruppe rund um den Schwäbisch-Fränkischen Wald. Was tut ein Waldschrat? „Der macht, was er will.“ Und was gefällt ihm in Kaisersbach? Die evangelische Kirche, sagte der gelernte Steinmetz sofort, und der Ebnisee zur Erholung. Was ist denn der Unterschied zwischen Waldfee und Waldschrat? „Der Bart“, so Sven Vollbrecht humorvoll. Doch es gibt Gemeinsamkeiten: Der Waldschrat ist von der Region „genauso begeistert wie die Schwäbische Waldfee und ihr wahrscheinlich alle auch“, sagte Sven Vollbrecht zum Publikum.

Mit André Hudelmaier, einem der Geschäftsführer des Schwabenparks, sprach Michael Clauss über das 50-jährige Bestehen des Freizeitparks, und mit Ernst-Günter Junge vom Verein für Willkommenskultur und Integration über aktuelle Aufgaben. Der Verein „engagiert sich mit sehr viel Herzblut für Flüchtlinge“, sagte der Bürgermeister. Für jene aus der Ukraine, aber auch für Flüchtlinge aus den 2015er Jahren. Der Verein sucht derzeit insbesondere Betten und braucht Hilfe für den Auf- und Abbau einer gespendeten Küche.

Gisela Seitz, langjährige Vorsitzende der Kaisersbacher Landfrauen, erinnerte sich auf Bitte des Bürgermeisters, wie sie 2007 Manfred Rommel, den legendären Stuttgarter Oberbürgermeister, für eine Veranstaltung nach Kaisersbach geholt hatte.

Für das neue Wohngebiet wird viel Energie investiert

Dann leitete Michael Clauss zur aktuellen Kaisersbacher Kommunalpolitik über. Zur Wohnentwicklung etwa. In das neue Wohngebiet Welzheimer Straße werde gerade viel Energie investiert, berichtete Clauss. „Auch die Eigenentwicklung in einzelnen Ortsteilen ist uns wichtig.“

Glasfaserausbau: "Wir klopfen der Telekom auch auf die Finger"

Stichwort Glasfaserausbau: „Ein Thema, das uns beschäftigt in Rathaus und Bürgerschaft, und uns noch viele Jahre beschäftigen wird.“ Eins, das viel eigenes und externes Personal binde. „Wir klopfen der Telekom auch auf die Finger“, so Clauss. Man bemühe sich um Transparenz zum Thema mit Informationen auf der Homepage, das Rathaus sei gefühlt zeitweise eine Telekom-Hotline. Eine Infoveranstaltung für das Sandland, wo seit Jahreswechsel die Bagger rollen, ist für Mittwoch, 20. Juli, geplant. „Wir bleiben dran“, versprach Clauss auch für die weiteren Kaisersbacher Ortsteile.

Gemeinde saniert die Trinkwasserquellen

In Sachen Infrastruktur erinnerte Clauss daran, dass für den Wasserleitungsbau mehrere Projekte für Leitungserneuerungen angestoßen wurden. Die Gemeinde saniert die Trinkwasserquellen und investiert in sie. Zudem ist ein Feuerwehrauto bestellt. Die Löschwasserversorgung soll in den nächsten Jahren verbessert werden.

Kaisersbach hat große Investitionen vor sich

Zu den Finanzen erinnerte der Bürgermeister: „Wir haben endlich wieder einen fast ausgeglichenen Haushalt.“ Die Gemeinde habe aber große Investitionen vor sich. Sparsames, „schwäbisches Wirtschaften“ bleibe im Vordergrund.

Für die Gemeindeverwaltung in Kaisersbach, die kleinste im Rems-Murr-Kreis, berichtete Clauss von großem Engagement und guter Stimmung. Aber: „Das Personal reicht für die anstehenden Projekte natürlich nicht aus.“ Man müsse auf externe Dienstleister zurückgreifen.

Was tut sich für Jugend und Senioren? Die Gemeinde bleibe an einem kleinen Radparcours dran. Durch eine Spende der Jahrgänge 1932 bis 1935 kommen Bänke in den Ort, eine neue Beschallungsanlage für den Friedhof ist geplant und es gibt vierzehntägig eine Sprechstunde des VdK im Rathaus.

Zum Thema Verkehr verwies der Schultes auf eine lang gewünschte und nun wahr gewordene 30er-Zone vor der Schule. Für den Nahverkehr fordere man das Landratsamt auf, die Angebote im ländlichen Raum zu erweitern, sagte Clauss unter anderem.

Eine Überraschung für den Bürgermeister

„Zum Abschluss dürfen wir auch ein wenig träumen“, sagte der Bürgermeister in seiner Rede. „In wenigen Jahren haben wir Baumöglichkeiten für Familien geschaffen“, zählte Clauss auf, man habe die Ortsmitte weiterentwickelt und eine nachhaltige Nahversorgung gesichert mit Einkaufsmöglichkeiten, Bäcker, Metzger und Gastronomie.

„Sie sehen, es bewegt sich viel in Kaisersbach. Es soll sich in Zukunft noch einiges bewegen“, so Michael Clauss.

Nachdem er sein Glas auf das Wohl von Kaisersbach erhoben hatte, erwartete ihn noch eine Überraschung. Die stellvertretenden Bürgermeister Bernd Basler, Birgitta Braun-Calka und Miriam Mürter kamen ans Rednerpult. Stellvertretend bedankte sich Birgitta Braun-Calka bei Michael Clauss für sein Engagement. Er erhielt drei Luftbilder von Kaisersbach, freute sich und war sogar, bekannte er, „ ein bisschen sprachlos“.