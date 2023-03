Was erlebt das Eichhörnchen Petsy? Ein Kinderbuch der Kaisersbacherin Karin Beck

Karin Beck aus Kaisersbach hat schon ein Kinderbuch geschrieben und hat zwei nicht veröffentlichte Romane in der Schublade liegen. Die 80-Jährige hat neben dem Schreibtalent auch die Gabe, Märchen und Geschichten frei aus dem Kopf heraus zu erzählen. Solange es die geistige und körperliche Gesundheit zulässt, kann sie sich vorstellen, vielleicht mal wieder in einem Kindergarten, einer ersten Klasse oder in einer Bücherei vorzulesen - am liebsten natürlich aus ihrem selbst verfassten Kinderbuch vom Eichhörnchen Petsy. Denn das Buch kann sie auswendig.

Ungewöhnliche Rettungsaktion: Darum geht's im Buch

Das Eichhörnchen Petsy stört beim Herumtollen aus Versehen einen großen Eber im Schlaf. Es war ein ausgewachsenes Exemplar, von stattlichem Wuchs, „wild und fürchterlich, mit langen Stoßzähnen“, beschreibt Karin Beck eine Szene. Und weiter: „Wie gestochen rast der Eber los, in der Hoffnung, Petsy loszuwerden, aber der hat sich festgekrallt wie an einer Baumrinde.“ Eber gegen Eichhörnchen - Karin Beck lässt das Abenteuer natürlich mit einer ungewöhnlichen Rettungsaktion gut ausgehen. Die Kaisersbacherin hat sich die Erlebnisse vom Eichhörnchen Petsy ausgedacht und aufgeschrieben. „Ich habe schon mein Leben lang immer Geschichten im Kopf, die kommen einfach so“, erzählt sie. Sie liest gern und hat ihren beiden Kindern, später ihren zwei Enkelkindern immer vorgelesen. Und irgendwann hat ihr einer ihrer aufmerksamen kleinen Zuhörer den Stupser gegeben, von der Erzähl-Oma zur Schreib-Oma zu werden. „Sie kannten dann irgendwann alle Geschichten und Märchenbücher auswendig. Da musste ich mir was überlegen, und da war plötzlich dieses Eichhörnchen in meinem Kopf.“ Ihre Fantasie erfand das Eichhörnchen Petsy, das auf seinen Erkundungen durch den Wald allerlei Abenteuer erlebt. Abend für Abend warteten ihre Enkel schon sehnsüchtig auf der Bettkante, um zu wissen, was Petsy heute im Wald alles erlebt hat. „Irgendwann sagte mein jüngster Enkel Patrick zu mir: Oma, schreib es auf.“

Und die Oma hörte auf den Enkel und schrieb auf, wie Petsy im Wald herumtollt, beim Spielen Freunde findet, mit denen er Unfug treibt, wie er Menschen trifft, von einer Katze gerettet wird, Geburtstag und Weihnachten feiert, Nüsse und Tannenzapfen versteckt. „Einmal stibitzt er auch Vogeleier aus dem Nest und wird von den Vögeln ein bisschen verhauen“, erzählt sie schmunzelnd. Wie kommt sie darauf? „Tiere sagen mir alles“, meint sie. Als Schülerin habe sie riesige Probleme gehabt, Aufsätze zu schreiben. „Erst über meine Tierliebe entdeckte ich meine Lust, zu schreiben.“ Inspiration für Petsys Geschichten liefere ihr die Natur. „Ich bin früher gern durch den Wald gegangen, seit ein paar Jahren ist es etwas weniger geworden“, sagt sie. Etwas eingeschlafen sei auch ihre Aktivität als Vorleserin vor Erst- oder Zweitklässlern. „Aber ich schließe es nicht aus, dass es sich mal wieder ergibt“, sagt sie. Am liebsten würde sie den Kindern von ihrem kleinen Helden erzählen, der sein Zuhause in einer alten Eiche hat. Ihr Buch Petsys Abenteuer ist in kleiner Auflage bereits 1998 im R.G. Fischer Verlag erschienen. Auf dem Klappentext steht: „Diese reizenden Geschichten können auf Kinderseelen übertragen werden, die es nicht immer leicht auf dieser Erde haben.“ Reich wurde sie damit nicht. Im Gegenteil - ein Liebhaberprojekt für sie. „Ich musste 10.000 Euro bezahlen, damit es veröffentlicht wird“, sagt sie. Doch ums Geldverdienen sei es ihr nicht gegangen. Sie wollte Kindern vom Wald und seinen Bewohnern erzählen. Frei erzählen, das kann sie - auch die Märchen für die Kinder las sie nie ab. Karin Beck ist vergangenen Herbst 80 geworden, aber ihre Stimme klingt immer noch jung. „Ich hab’ Temperament“, sagt sie, und ihre Augen funkeln wach und ihre Gesichtszüge sind voller Energie. Und auch ihre Hoffnung sei noch nicht verstaubt, für ihre zwei seitdem entstandenen Bücher einen Verleger zu finden.

Diese richteten sich an erwachsene Leser. „Erinnerung an Carmina“ sei eine „fantastische und auch tragische Erzählung“ über eine Frau, die als Wanderin und Vagabundin im Wald unterwegs ist. Auch auf das bei einem Verlag eingereichte Manuskript von „Interview mit einem Toten“ habe sie noch keine Rückmeldung erhalten. Darin schildert sie aus ihrer Sicht und Erfahrung, was nach dem Tod (vielleicht) sein wird. Sie ist überzeugt: „Das Leben geht weiter, in einer anderen Dimension.“

Hier ist das Buch erhältlich

Das Buch „Petsys Abenteuer. Die Erlebnisse eines Eichhörnchens“ ist beim Onlinehändler amazon erhältlich (https://amzn.eu/d/9JqiilC). Karin Beck ist vor sechs Jahren von Murrhardt nach Kaisersbach gezogen. Bei Fragen wegen Vorleseterminen: 0 71 84 / 2 91 97 44; ISBN-Nummer: 3-89501-554-7.